Виховна робота для Путіна: що означає розмова Росії, Німеччини та Франції
Очільник Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели перемовини у форматі відеоконференції. Експерти вважають, що Україні не потрібно хвилюватись.
Джерело:24 канал
Ця розмова означає, що 2 посередники проводять свою роботу, тобто спілкуються з країною-агресором, тобто Росією, і країною-жертвою, тобто Україною, і разом, і окремо. Таку думку в ефірі висловив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.
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Розмова країн – виховна робота
За його словами, Німеччина та Франція роз'яснили очільнику Кремля нові підходи країн щодо ситуації на Донбасі. Скоріш за все, він відповів на це, що у всьому винна Україна, тому його, мовляв, чіпати не треба.
Серед тем були всі "гарячі точки", в яких Росія поводить себе неадекватно. Однією з них є і Україна. Я думаю, це була певна виховна робота, проведена Німеччиною і Францією. Нам хвилюватися не треба,
– зазначив Огризко.
Він зауважив, що нещодавно Франція і Німеччина запропонували нові підходи щодо донбаської проблематики. Водночас "меню санкцій" поки в німецько-французьких пропозиціях немає.
Зеленський мав обговорити розмову з країнами
У таких випадках, як сказав Огризко, Президент України Володимир Зеленський повинен був перед розмовою зателефонувати і в Берлін, і в Париж.
Огризко розповів, що означають перемовини Путіна, Меркель і Макрона без Зеленського: дивіться відео
"Він мав би проговорити усі деталі, ще раз висловити свою позицію, пояснити якісь окремі моменти. Це посилило б позиції наших партнерів", – додав ексміністр закордонних справ.
Що відомо про розмову Путіна, Меркель і Макрона
- Вчора, 30 березня, Макрон, Меркель і Путін обговорили актуальні проблеми у Європі, зокрема коронавірус, протести у Білорусі, арешт Олексія Навального та війну на Донбасі.
- Президент Росії заявив, що саме київська влада повинна дотримуватися всіх раніше досягнутих домовленостей.
- В Офісі Президента відреагували на розмову та наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть ухвалювати без України.
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