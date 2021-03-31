Глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции. Эксперты считают, что Украине не нужно волноваться.

Этот разговор означает, что 2 посредника проводят свою работу, то есть общаются со страной-агрессором, то есть Россией, и страной-жертвой, то есть Украиной, и вместе, и по отдельности. Такое мнение в эфире высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Разговор стран – воспитательная работа

По его словам, Германия и Франция разъяснили главе Кремля новые подходы стран к ситуации на Донбассе. Скорее всего, он ответил на это, что во всем виновата Украина, поэтому его, мол, трогать не надо.

Среди тем были все "горячие точки", в которых Россия ведет себя неадекватно. Одной из них является и Украина. Я думаю, это была определенная воспитательная работа, проводимая Германией и Францией. Нам волноваться не надо,

– отметил Огрызко.

Он отметил, что недавно Франция и Германия предложили новые подходы к донбасской проблематике. В то же время "меню санкций" пока в германо-французских предложениях нет.

Зеленский должен был обсудить разговор со странами

В таких случаях, как сказал Огрызко, Президент Украины Владимир Зеленский должен был перед разговором позвонить и в Берлин, и Париж.

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"Он должен проговорить все детали, еще раз выразить свою позицию, объяснить какие-то отдельные моменты. Это усилило бы позиции наших партнеров", – добавил экс-министр иностранных дел.

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