Путін готує розширення Росії: хоче "глобальних змін" перед 24 лютого

Російські ЗМІ повідомляють, що невдовзі Кремль мають відвідати так звані лідери самопроголошених "Південної Осетії" та "Абхазії". Це може означати те, що Росія готує якийсь новий формат приєднання до себе цих земель або створення з ними якогось союзу.

Так у коментарі 24 Каналу заявив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він упевнений, що Росія шукає нові методи розширення ескалації перед 24 лютого, але мовиться не про ситуацію на фронті чи масштабне застосування російської армії.

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"Політичні перемоги" Росії

Він вважає, що приймання лідерів таких псевдоутворень у Кремлі – доволі рідкісна історія. Тому, можливо, Путін буде намагатися вижимати "політичні перемоги", адже це "не коштує так дорого".

"Взяти якийсь Бахмут чи тим більше Костянтинівку до 24 числа – щось я не вірю, що вони зможуть і навіть ставлять таку ціль дуже швидко", – сказав Божко.

Голова центру політичних студій розказав, які "політичні перемоги" готує Росія: дивіться відео

Голова центру політичних студій "Доктрина" зазначив, що навіть ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин починає казати про те, що Бахмут "швидко взяти не вдасться". Тому, "вижата політична перемога" може бути із того, що Росія примусила "маріонеток" до глибшої інтеграції.

"Нехай не злиття в одну державу, але, можливо, якийсь новий євразійський союз або якесь нове ОДКБ, тому що насправді стара модель ОДКБ тріщить по швах", – розказав він.

Усе через те, що Казахстан не хоче брати участь у військових діях проти України, а Вірменія активно критикує Організацію договору про колективну безпеку як інституцію. А от, щоб впливати на Білорусь – ОДКБ не треба.

"Росія буде намагатися, можливо, зібрати якусь нову політичну конструкцію, перепідписати певний договір з Лукашенко, який ще більше агресивно інтегрує Білорусь", – зазначив Ярослав Божко.

Він упевнений, що Росії, очевидно, треба продемонструвати "якісь великі глобальні зміни" перед річницею повномасштабного вторгнення, але на фронті ситуація для росіян – патова.

Яка може бути політична конструкція

У новій політичній конструкції Росії можуть бути так звані "Абхазія" та "Південна Осетія". Можуть долучитися Білорусь та невизнане Придністров’я.

"Ми зараз бачимо паралельно історію, як Росія розкручує маховик гібридної війни в Молдові. Ми бачимо, що влада Молдови дійсно боїться дестабілізації", – сказав Голова центру політичних студій.

Ярослав Божко переконаний, що до нової політичної конструкції Росія може залучити не всіх, хто проти Заходу, а тих, до кого вона "дотягнулася". Утім, вважає, що Іран та Китай у цьому брати участь не будуть.

Це суто російська історія і вона не дуже масштабна. Вона іміджева. Вона якоюсь мірою подібна до цих чергових швидкоплинних союзів, які існують лише на одному документі. А потім не завершуються нічим,

– вважає він.

На думку Божко, керівництво країни-агресорки хоче продемонструвати "політичну волю щодо постійного розширення Росії".

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