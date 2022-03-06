Що робити й куди дзвонити, коли відсутній мобільний зв'язок

Через обстріли окупантів у деяких населених пунктах зникає мобільний зв'язок. Надзвичайники дали низку порад, що робити в таких випадках.

Якщо мобільний телефон довго перебуває за межами дії мережі оператора, перш за все треба перевірити його справність. Якщо він справний, це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості.

Важливо Як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку

Проблеми можуть бути лише з одним оператором, тому рекомендують мати при собі SIM-карти інших операторів з грошима на рахунку.

Альтернативні варіанти

Стаціонарний зв'язок або месенджери

Засоби стаціонарного дротового зв'язку, тобто звичайні стаціонарні телефони. За наявності стаціонарного телефону вдома чи в сусідів, безперебійний зв’язок з екстреними службами буде забезпечено.

У пригоді можуть стати месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Вони працюватимуть за наявності доступу до інтернету, зокрема, за умови підключення до мережі Wi-Fi. Для виклику екстрених служб за допомогою месенджеру, попередньо необхідно дізнатись номера телефонів. Цю інформацію можна почерпнути на офіційних сайтах екстрених служб або, зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

Офлайн-месенджери

Смартфони можна використовувати як засоби радіозв'язку за прикладом рації. Для цього треба завантажити спеціальні месенджери:

Voxer Walkie Talkie,

Walkie Talkie,

Two Way: Walkie Talkie.

Слід врахувати, що у цьому випадку спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Щоправда, перевага у тому, що можна перебувати на зв'язку одночасно з усіма учасниками діалогу.

Важливо! Завантажте всі месенджери заздалегідь. За наявності інтернету, протестуйте їх.

Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (частоту або діапазон) для спілкування. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод. Найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth.

Якщо попередні варіанти не працюють

За відсутності будь-якого зв'язку та інтернету, рекомендують бігти до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарним телефоном або засобами радіозв’язку.

Зазвичай, вони є у:

будівлях органів місцевого самоврядування,

відділеннях пошти,

пожежно-рятувальних частинах,

відділках поліції,

станціях швидкої,

представництвах інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

Якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин,

– наголошують у ДСНС.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку треба попередити, як діяти, якщо зникне зв'язок.



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