Что делать и куда звонить, когда отсутствует мобильная связь

Из-за обстрелов оккупантов в некоторых населенных пунктах исчезает мобильная связь. Чрезвычайники дали ряд советов, что делать в таких случаях.

Если мобильный телефон находится за пределами действия сети оператора, прежде всего нужно проверить его исправность. Если он исправен, это указывает на отсутствие сети связи на определенной территории или местности.

Важно Как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи

Проблемы могут возникать только с одним оператором, поэтому рекомендуют иметь при себе SIM-карты других операторов с деньгами на счете.

Альтернативные варианты

Стационарная связь или мессенджеры

Средства стационарной проволоки, то есть обычные стационарные телефоны. При наличии стационарного телефона дома или у соседей бесперебойная связь с экстренными службами будет обеспечена.

Пригодятся мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д. Они будут работать при доступе к интернету, в частности, при подключении к сети Wi-Fi. Для вызова экстренных служб с помощью мессенджера необходимо предварительно узнать номера телефонов. Эту информацию можно получить на официальных сайтах экстренных служб или, позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

Оффлайн-мессенджеры

Смартфоны можно использовать в качестве радиосвязи по примеру рации. Для этого нужно скачать специальные мессенджеры:

Voxer Walkie Talkie,

Walkie Talkie,

Two Way: Walkie Talkie.

Следует учесть, что в этом случае общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-нибудь, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Правда, преимущество состоит в том, что можно находиться на связи одновременно со всеми участниками диалога.

Важно! Загрузите все мессенджеры заранее. При наличии интернета протестируйте их.

Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (частоте или диапазоне) для общения. Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех. Чаще их работа построена на основе технологии Bluetooth.

Если предыдущие варианты не работают

При отсутствии какой-либо связи и интернета, рекомендуют бежать к ближайшему объекту, оборудованному стационарным телефоном или средствами радиосвязи.

Как правило, они есть в:

зданиях органов местного самоуправления,

отделениях почты,

пожарно-спасательных частях,

участках полиции,

станциях скорой,

представительствах других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-нибудь конкретное место – определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов,

– отмечают в ГСЧС.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста нужно предупредить, как поступить, если исчезнет связь.