Що робити, якщо окупанти викрали людину: де і як можна заповнити заявку
Джерело:Заявка про полон чи зникнення особи
Українці, що шукають родичів, які могли потрапити в полон під час війни, можуть заповнити відповідну заявку. Чим більше даних вкаже людина, тим легше буде знайти зниклого.
Заповнити заявку можна за посиланням. Підготували її у Національному інформаційному бюро.
Читайте також Куди звертатися, якщо близькі зникли безвісти під час війни: важлива інформація
Як заповнити заявку
У гугл-формі можна вказати інформацію про того, кого шукаєте. Зокрема, професію, особливі прикмети та місце зникнення. Крім того, можна написати припущення, де окупанти утримують людину. У бюро зазначають, якщо відповідь на питання невідома, його слід пропустити.
За наявності фото/відео розшукуваної людини, треба скористатися чат-ботами, куди можна додати матеріали.
Результати пошуку надходять через зворотний зв’язок за номером телефону.
Номер гарячої лінії — 1648.
Скільки людей викрали окупанти
- На початку червня у центрі прав людини "ZMINA" повідомляли, що росіяни на окупованих територіях викрали понад 200 активістів та чиновників. Однак насправді цифри може бути більшою, оскільки про всіх зниклих цивільних немає інформації.
- Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення в Херсонської області окупанти викрали 457 осіб – стільки фактів зафіксували правоохоронці.
- Також відомо про 393 випадки викрадення людей на Запоріжжі. З них звільнено 230 осіб, ще 163 продовжують перебувати в полоні.
До речі – Зеленський заявив, що росіяни отримали наказ знущатись з людей: відео