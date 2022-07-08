Что делать, если оккупанты похитили человека: где и как можно заполнить заявку
Украинцы, ищущие родственников, которые могли попасть в плен во время войны, могут заполнить соответствующую заявку. Чем больше данных укажет человек, тем легче будет найти пропавшего.
Заполнить заявку можно по ссылке. Подготовили ее в Национальном информационном бюро.
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Как заполнить заявку
В гугл-форме можно указать информацию о том, кого ищете. В частности, профессию, особые приметы и место исчезновения. Кроме того, можно написать предположение, где оккупанты содержат человека. В бюро отмечают, что если ответ на вопрос неизвестен, его следует пропустить.
При наличии фото/видео разыскиваемого человека нужно воспользоваться чат-ботами, куда можно добавить материалы.
Результаты поиска поступают через обратную связь по телефону.
Номер горячей линии – 1648.
Сколько человек похитили оккупанты
- В начале июня в центре прав человека ZMINA сообщали, что россияне на оккупированных территориях похитили более 200 активистов и чиновников. Однако на самом деле цифры могут быть больше, поскольку обо всех пропавших гражданских нет информации.
- Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области оккупанты похитили 457 человек – столько фактов зафиксировали правоохранители.
- Также известно о 393 случаях похищения людей в Запорожье. Из них освобождены 230 человек, еще 163 продолжают находиться в плену.
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