Що робити, якщо ВЛК не побачила хворобу: юристи розповіли, що робити у таких випадках

Нерідко трапляються випадки, коли під час проходження військово-лікарської комісії лікарі не беруть до уваги хвороби, які унеможливлюють службу в армії. Щоб таких випадків було менше, необхідно брати довідку у лікаря до того, як військовозобов'язаному вручили повістку.

Про це заявив юрист Юрій Танасійчук в ефірі телемарафону. Він наголосив, що такі випадки стали вже системними, тому чоловікам, які дійсно мають хронічні хвороби, необхідно заздалегідь подбати про необхідні документи, передає 24 Канал.

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Необхідно завчасно оновлювати дані

Танасійчук заявив, що дуже часто трапляються випадки, коли чоловіки дійсно мають хвороби, які не дозволяють їм проходити службу в ЗСУ, однак за висновками ВЛК він виявляється "повністю придатним до військової служби". За словами юриста, він кожного тижня отримує звернення про такі рішення військово-лікарської комісії.

Щоб зменшити кількість таких випадків, юристи радять не чекати моменту, коли співробітники ТЦК вручать повістку. Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані повинні самостійно оновлювати дані про свій стан здоров'я, місце перебування та інші деталі. До прикладу, до ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку, можна надіслати листа з довідкою.

До листа необхідно додати довідку про стан здоров'я, яка буде долучена до особової справи, і потім, під час проходження ВЛК, буде невіднятною частиною особової справи, на що лікарі зобов'язані звернути увагу,

– заявив юрист.

Танасійчук додав, що у 2023 році ухвалили важливі зміни щодо дозволу долучати до матеріалів особової справи довідки з приватних медичних закладів, а не лише з державних установ. Юрист додав, що приватні медичні заклади дуже ретельно підходять до лікарських висновків, і на сьогодні практика показала, що це було правильне рішення.

Що робити, якщо ВЛК визнала придатним до служби хворого

Трапляються також і випадки, коли під час проходження ВЛК не враховують хворобу й військовозобов'язаного визнають придатним. У таких випадках варто оскаржувати рішення через суд.

На жаль, ця процедура не дуже дієва і не зупиняє процес відправлення такої особи й прийняття нею присяги… Це дещо патова ситуація, і я сподіваюся, що певна норма, яка дозволить попрацювати над цим громадянам і юристам, буде врахована, коли буде прийматися друг редакція нового закону,

– наголосив Танасійчук.