Що робити, якщо вручили повістку на блокпосту: варіанти дій

В Україні триває війна, а відтак і мобілізація до лав ЗСУ. Вручення повісток наразі відбувається активно, а призову на військову службу у воєнний час підлягають чоловіки віку 18 - 60 років. Отримати повістку можна, зокрема, і на блокпостах.

Тож, розповідаємо, що робити, якщо отримали повістку саме таким чином. Передусім наголосимо, що в українське законодавство не регулює чітко місце вручення повістки, тож це законно фактично усюди: за місцем реєстрації, місцем фактичного проживання, у громадських закладах, на вулиці і, блокпостах.

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Водночас закон точно визначає перелік осіб, які мають право вручати повістку. Це можуть бути: представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний, управителі багатоквартирних будинків.

Крім того, повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Вручення повістки на блокпостах

Якщо вам виписали повістку на блокпосту і ви за неї розписалися, вам треба прийти до військкомату (ТЦКСП).

Повістку можна оскаржувати, якщо для цього є підстави, як от неправильне оформлення оповіщення. Звертатися зі скаргою можна у військкомат, Міністерство оборони або Нацполіцію.

Зверніть увагу! Також можна підписати повістку, зазначивши, наприклад, що вона складена з порушеннями. Вказати, що є факти підробки документа, тому що повістку заповнює неуповноважена особа.

До слова, на Львівщині з'являться додаткові блокпости з метою посилення безпекових заходів, де цілком законно призовникам зможуть вручати повістки.

Що буде за неявку до ТЦК

Неявка за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки карається адміністративним штрафом або кримінальною відповідальністю.

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