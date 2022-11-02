А що сталося: Росія неочікувано повертається до зернової угоди

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Росія погоджується знову приєднатися до чорноморської угоди щодо експорту зерна.

Ердоган заявив, що Росія погодилася повернутися до угоди за посередництва Туреччини та ООН. Ця угода дозволила транспортувати мільйони тонн українського зерна через Чорне море.

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Коли знову запрацює угода

Ердоган сказав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував своєму турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про зерновий коридор "продовжуватиметься так само як і раніше".

Президент Туреччини заявив, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан. Таке рішення прийняли на тлі занепокоєння Росії, що більша частина зерна потрапляє в багатші країни.

Як коментують ситуацію в Росії

В Міноборони Росії заявили, що країна отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти Росії.

Зокрема, як йдеться у заяві, українська сторона офіційно завірила, що "Морський гуманітарний коридор буде відповідати тільки положенням "Чорноморської ініціативи".

Росія вважає, що отримані "гарантії" на цей момент є достатніми і відновлюють реалізацію угоди – Ініціативи з безпечного транспортування зерна і продовольства з портів України, встановленої після теракту в Севастополі.

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