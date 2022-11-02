Таку думку 24 каналу озвучив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович. Раніше повідомлялось про те, що буде робити Росія після того, як Україна, Туреччина та ООН призупинили експорт зерна.

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Путін – найбільший клоун в історії

Арестович розповів, що Путін видав ще одну абсурдну заяву. Диктатор сказав: "Ми вимагаємо від України забезпечити безпеку Чорноморського флоту". Армія-агресор вимагає для себе безпеки на чужій території.

Гітлер вимагає забезпечити безпеку групи армій "Центр", інакше він не воює, не грається зі Сталіним. Чи безпеку підводних човнів в Атлантичному океані, які нападають на конвої. За всю історію війн не було таких смішних клоунів, з яким ми зараз маємо справу,

– зазначив радник глави Офісу Президента України.

Путін не завадить зерновій угоді

Він продовжив, що Росія не відіграє ніякої ролі в зерновій угоді. Вона лише створює ризики й загрози в Чорному морі. Якщо кораблям з зерном буде хоча б невелика загроза, світ одразу ж відповість, і в першу чергу Туреччина.

"Зараз жорсткі перемовини з боку Туреччини, й турки дають зрозуміти, якщо Росія так і надалі поводитиметься, то F-16, яким росіян завалили в Сирії здасться їм "манною небесною". Не забувайте, що Чорне море – це зона відповідальності 6 флоту США, флотів НАТО, не лише турецького, а й Болгарії та Румунії", – зауважив Арестович.

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Реакція світу

За його словами, там розташована й морська, й авіаційна міць. Однак у разі чого, ракети долетять і з Середземного моря. Американському флоту навіть не доведеться входити в Чорне море.

Спочатку з цими ідіотами намагаються говорити, потім вмовляти, а потім будуть говорити з позиції сили. Ніхто не дозволить вибухнути Близькому Сходу й Африці й спровокувати велику кількість смертей. Вони вчергове вирішили пошантажувати світову спільноту, повністю перетворившись у КНДР,

– наголосив радник глави Офісу Президента України.

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