Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Раніше політолог Микола Давидюк розповів про реакцію Ердогана на вихід Росії із "зернової угоди".

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Путін здатен на дрібні провокації

Гудков зазначив, що Росія не потрібна для "зернової угоди". Фактично це договір між Україною, Туреччиною й ООН. Водночас ми бачимо шантаж від Росії.

Однак сторони угоди заявили, що, попри погрози, готові продовжувати рух кораблів. Якщо Путін втілюватиме свої погрози, то матиме справу з Ердоганом, Туреччиною, яка є членом НАТО. Однак дрібні провокації він може організувати,

– зауважив російський опозиційний політик.

Проблеми Путіна

Він продовжив, що це все відбувається на тлі значних політичних проблем Путіна в Росії. Рівень його підтримки падає. Так само 57% росіян уже виступають проти війни, лише 36% – за, раніше було навпаки.

"Починати конфлікт з Ердоганом і НАТО для Путіна дуже небезпечно. Тому я не думаю, що справа зайде до серйозного протистояння. Однак дрібні провокації Путін може вчинити", – наголосив Гудков.

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Позиція Ердогана

За його словами, Ердоган і надалі буде гарантом безпеки "зернової угоди". Йому не можна втрачати свою геополітичну позицію напередодні виборів у країні. Раніше він розповідав про свою важливість у забезпеченні цієї угоди.

Очевидно, що до виборів він не відмовиться від цього, бо для нього це буде серйозним ударом по іміджу сильного політика, який здатен домовлятись і тримати слово. Потрібно також враховувати і внутрішньополітичний фактор Туреччини, не факт, що Ердоган виграє вибори, а опитування не дають йому гарантій. Крім того, напад на кораблі, особливо турецькі, це вже напад на НАТО,

– підкреслив російський опозиційний політик.

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