Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Ранее политолог Николай Давидюк рассказал о реакции Эрдогана на выход России из "зернового соглашения".

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Путин способен на мелкие провокации

Гудков отметил, что Россия не нужна для "зернового соглашения". Фактически это договор между Украиной, Турцией и ООН. В то же время, мы видим шантаж от России.

Однако стороны соглашения заявили, что, несмотря на угрозы, готовы продолжать движение кораблей. Если Путин будет воплощать свои угрозы, будет иметь дело с Эрдоганом, Турцией, которая является членом НАТО. Однако мелкие провокации он может организовать,

– заметил российский оппозиционный политик.

Проблемы Путина

Он продолжил, что это происходит на фоне значительных политических проблем Путина в России. Уровень его поддержки падает. Так же 57% россиян уже выступают против войны, только 36% – за, ранее было наоборот.

"Начинать конфликт с Эрдоганом и НАТО для Путина очень опасно. Поэтому я не думаю, что дело зайдет до серьезного противостояния. Однако мелкие провокации Путин может устроить", – подчеркнул Гудков.

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Позиция Эрдогана

По его словам, Эрдоган и дальше будет гарантом безопасности "зернового соглашения". Ему нельзя терять свою геополитическую позицию в преддверии выборов в стране. Ранее он рассказывал о своей важности в обеспечении этого соглашения.

Очевидно, что до выборов он не откажется от этого, потому что для него это будет серьезным ударом по имиджу сильного политика, способного договариваться и держать слово. Следует также учитывать и внутриполитический фактор Турции, не факт, что Эрдоган выигрывает выборы, а опросы не дают ему гарантий. Кроме того, нападение на корабли, особенно турецкие, это уже нападение на НАТО,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

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