Про це для 24 каналу розповіла Євгенія Габер – експертка Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету.

До теми "Принципове питання": як зміняться відносини Росії та Туреччини після виходу із зернової угоди

"Зараз Росія значно ослаблена завдяки успіхам і перемогам ЗСУ. Тороте в Туреччині не належатимуть на небезпеку НАТО, свої військово-морські сили. Я поки не бачу можливості, щоб Анкара ухвалила рішення про супровід військовими кораблями наших конвоїв, або про вогонь у відповідь, якщо буде провокація з боку росіян", – сказала Габер.

Що можуть робити окупанти

На думку експертки, росіяни не відкриватимуть вогонь по наших зернових танкерах на Босфорі. Габер зазначила, що атака по Очакову – це інше, оскільки це все ж таки Україна.

Скоріш за все, росіяни займатимуться саботажем, провокаціями. Можуть перекривати зони Чорного моря для судноплавства, закладати міни. Росіяни вчинятимуть диверсії, щоб було важко довести їхню провину, – вважає Габер.

Туреччина продовжуватиме дипломатію

Експертка розповіла, що Туреччина, коли немає залізобетонних доказів, не реагуватиме на майбутні злочини окупантів, щоб уникнути ескалації ситуації. Як зазначила Габер, зерновий коридор продовжуватиме функціонувати до першої суттєвої провокації з боку росіян.

"Туреччина продовжуватиме дипломатію за зачиненими дверима, доноситиме меседжі до Шойгу, до Путіна, що не варто зривати зерновий коридор. Проте вона також сприятиме відновленю експорту російського збіжжя", – додала експертка.

Зверніть увагу – що буде із зерновою угодою: дивіться відео

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