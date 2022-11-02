Ці дані повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков 1 листопада, пише 24 канал. За його даними, найближчим часом очікується на проходження до 10 суден.

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Кубраков сказав, коли Україна продовжить експорт зерна "коридором"

BlackSeaGrainInitiative (Чорноморська зернова ініціатива – 24 канал) триває. Очікується, що в четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією,

– повідомив Олександр Кубраков.

Варто пригадати, що "зернову ініціативу" призупинили на один день – 2 листопада. Представництво ООН у Спільному координаційному центрі заявило, що зупинка є тимчасовою та екстреною.

За їхніми даними, у вівторок 1 листопада інспектори ООН та Туреччини провели 36 перевірок суден в портах України. Звіти про них передали двом делегаціям:

російській;

та українській.

Росія заявляла про зупинку "зернового коридору"

Після "бавовни" в Севастополі Росія цинічно заявила про зупинку "зернової угоди". Відповідну заяву зробило російське міноборони.

Хоч насправді Москва вже давно шукала "причину" про це заявити, та офіційно в російському МЗС сказали, що угоду припиняють через теракт. Зокрема тому, що Кремль нібито "не може гарантувати безпеку цивільних суден" у Чорному морі. Та насправді, саме Росія є загрозою для суден.

В ООН заявили, що, попри заяви Росії, угода чинна. Тому їхні інспектори будуть продовжувати перевірку суден, що транспортують продовольство з наших портів.

Вже 1 листопада президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. За словами Ердогана, його країна намагається розв'язати проблему щодо експорту зерна. Турецький президент запевнив: якщо зернову кризу вдасться вирішити за допомогою конструктивного підходу, то його країна заохочуватиме повернення до переговорів.

Вже ввечері 1 листопада очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара продовжить виконувати "зернову угоду". Зокрема, продовольство з України будуть вивозити суховантажі під прапором Туреччини.

Варто зауважити, що Україна з Росією ніяких договорів в межах угоди не підписувала. Адже 22 липня Україна підписала документи з ООН та Туреччиною. Аналогічні з Організацією Об'єднаних Націй та Анкарою підписала Москва. Тоді домовились про вивіз зерна з українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Угода діє до 22 листопада 2022 року.

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