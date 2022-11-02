Эти данные сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков 1 ноября, пишет 24 канал. По его данным, в ближайшее время ожидается прохождение до 10 судов.

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Кубраков сказал, когда Украина продолжит экспорт зерна "коридором"

BlackSeaGrainInitiative (Черноморская зерновая инициатива – 24 канал) продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, "зерновым коридором" пройдут восемь судов с сельхозпродукцией,

– сообщил Александр Кубраков.

Следует вспомнить, что "зерновую инициативу" приостановили на один день – 2 ноября. Представительство ООН в Совместном координационном центре заявило, что остановка является временной и экстренной.

По их данным, во вторник, 1 ноября, инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в портах Украины. Отчеты о них передали двум делегациям:

российской;

и украинской.

Россия заявляла об остановке "зернового коридора"

После "хлопка" в Севастополе Россия цинично заявила об остановке "зернового соглашения". Соответствующее заявление сделало российское минобороны.

Хотя на самом деле Москва уже давно искала "причину" об этом заявить, но официально в российском МИД сказали, что соглашение прекращают из-за теракта. В частности, потому, что Кремль якобы "не может гарантировать безопасность гражданских судов" в Черном море. Но на самом деле именно Россия является угрозой для судов.

В ООН заявили, что, несмотря на заявления России, соглашение действует. Поэтому их инспекторы будут продолжать проверку судов, транспортирующих продовольствие из наших портов.

Уже 1 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, его страна пытается решить проблему экспорта зерна. Турецкий президент заверил: если зерновой кризис удастся решить с помощью конструктивного подхода, его страна будет поощрять возвращение к переговорам.

Уже вечером 1 ноября глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит выполнять "зерновое соглашение". В частности, продовольствие из Украины будут вывозить сухогрузы под флагом Турции.

Следует отметить, что Украина с Россией никаких договоров в рамках соглашения не подписывала. 22 июля Украина подписала документы с ООН и Турцией. Аналогичные с Организацией Объединенных Наций и Анкарой подписала Москва. Тогда договорились о вывозе зерна из украинских портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный". Соглашение действует до 22 ноября 2022 года.

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