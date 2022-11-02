А что случилось: Россия неожиданно возвращается к зерновому соглашению

Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия согласилась снова присоединиться к черноморскому соглашению по экспорту зерна.

Эрдоган заявил, что Россия согласилась вернуться к соглашению при посредничестве Турции и ООН. Это соглашение позволило транспортировать миллионы тонн украинского зерна через Черное море.

К теме За всю историю не было таких клоунов, как Путин, – Арестович о заявлениях Кремля о зерновом соглашении

Когда снова заработает соглашение

Эрдоган сказал, что министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о зерновом коридоре будет «продолжаться так же, как и раньше»

Президент Турции заявил, что соглашение будет отдавать приоритет поставкам в африканские страны, включая Сомали, Джибути и Судан. Такое решение приняли на фоне беспокойства России, что большая часть зерна попадает в более богатые страны.

Как комментируют ситуацию в России

В Минобороны России заявили, что страна получила "письменные гарантии" от Украины по поводу неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против России.

В частности, как говорится в заявлении, украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет соответствовать только положениям "Черноморской инициативы".

Россия считает, что полученных "гарантий" на данный момент достаточно, и возобновляет реализацию соглашения.

Россия вышла из зернового соглашения: что известно

К теме – Могут ли суда с украинским зерном взорвать: смотрите видео