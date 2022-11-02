А что случилось: Россия неожиданно возвращается к зерновому соглашению
Источник:Управление связи Турецкой Республики
Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия согласилась снова присоединиться к черноморскому соглашению по экспорту зерна.
Эрдоган заявил, что Россия согласилась вернуться к соглашению при посредничестве Турции и ООН. Это соглашение позволило транспортировать миллионы тонн украинского зерна через Черное море.
К теме За всю историю не было таких клоунов, как Путин, – Арестович о заявлениях Кремля о зерновом соглашении
Когда снова заработает соглашение
Эрдоган сказал, что министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о зерновом коридоре будет «продолжаться так же, как и раньше»
Президент Турции заявил, что соглашение будет отдавать приоритет поставкам в африканские страны, включая Сомали, Джибути и Судан. Такое решение приняли на фоне беспокойства России, что большая часть зерна попадает в более богатые страны.
Как комментируют ситуацию в России
В Минобороны России заявили, что страна получила "письменные гарантии" от Украины по поводу неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против России.
В частности, как говорится в заявлении, украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет соответствовать только положениям "Черноморской инициативы".
Россия считает, что полученных "гарантий" на данный момент достаточно, и возобновляет реализацию соглашения.
Россия вышла из зернового соглашения: что известно
- 29 октября Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Заявление государства-агрессора повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. За выходные цены достигли двухнедельного максимума.
- Эрдоган пообещал Путину, что будет лоббировать процесс переговоров с Украиной, если Россия вернется к "зерновому соглашению". Это просто публичная позиция, не имеющая ничего общего с реальностью.
- Уже 1 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, его страна пытается решить проблему экспорта зерна.