Це важка тривала війна з великими втратами, – генерал Міллі про перспективи перемоги України

Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та звільняти з-під окупації території, захоплені Росією. Усе частіше виникає питання, чим є довгоочікувана перемога.

Про її перспективи розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. На питання про перемогу України він відповів, що спочатку слід розуміти, як кожен трактує перемогу.

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Україна бореться за виживання

Для України це екзистенційна боротьба. Це боротьба за виживання. Але для решти Європи і для решти світу насправді для Сполучених Штатів, це боротьба за ці правила, за те, щоб ці правила залишалися на місці,

– наголосив він.

Генерал Міллі додав, що Путін здійснив "лобову атаку" на правила міжнародного порядку. Ті правила, які існують після завершення Другої світової війни.

За його словами, якщо кінцева мета – вільна, незалежна суверенна Україна, то це вимагатиме значних зусиль. І слід розуміти, що вони ще попереду.

І це довга, дуже важка, з великою кількістю жертв війна, яка триває. Ви можете досягти цих цілей військовим шляхом. Це займе багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, дипломатичним шляхом,

– підкреслив Міллі.

У розвідці вважають, що йде війна на виснаження

Власне, таку думку озвучили у розвідці Естонії. У ній оцінили останні бойові дії в Україні. У відомстві зазначають, що наші військові мають успіх на Запорізькому напрямку. Йдеться про район Роботиного та Великої Новоселівки.

Крім того, наші захисники намагаються бити по центрах логістики ворога. Зокрема по тих, які розташовані в окупованому Криму. Тим часом загарбники продовжують атакувати важливі об'єкти в Україні.

Наостанок нагадаємо актуальні втрати ворога станом на ранок 18 серпня. Відомо, що за добу 17 серпня наші військові знищили 460 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення – 256 510 бійців так званої "другої армії світу".