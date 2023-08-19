Это тяжелая длительная война с большими потерями, – генерал Милли о перспективах победы Украины

Наше государство продолжает отстаивать свою независимость и освобождать от оккупации территории, захваченные Россией. Все чаще возникает вопрос, чем долгожданная победа.

О ее перспективах рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. На вопрос о победе Украины он ответил, что сначала следует понимать, как каждый трактует победу.

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Украина борется за выживание

Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира на самом деле для Соединенных Штатов, это борьба за эти правила, за то, чтобы эти правила оставались на месте.

– подчеркнул он.

Генерал Милли добавил, что Путин совершил "лобовую атаку" на правила международного порядка. Те правила, которые существуют после завершения Второй мировой войны.

По его словам, если конечная цель – свободная, независимая суверенная Украина, то это потребует значительных усилий. И следует понимать, что они еще впереди.

И это долгая, очень тяжелая, с большим количеством жертв продолжающаяся война. Вы можете добиться этих целей военным путем. Это займет много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, дипломатическим путем,

– подчеркнул Милли.

В разведке считают, что идет война на истощение

Собственно, такое мнение было озвучено в разведке Эстонии. В нем оценили последние боевые действия в Украине. В ведомстве отмечают, что наши военные преуспевают в Запорожском направлении. Речь идет о районе Работино и Великой Новоселовки.

Кроме того, наши защитники пытаются бить по центрам логистики врага. В частности, по тем, которые расположены в оккупированном Крыму. Тем временем, захватчики продолжают атаковать важные объекты в Украине.

Напоследок напомним актуальные потери врага по состоянию на утро 18 августа. Известно, что в сутки 17 августа наши военные уничтожили 460 оккупантов. А с самого начала полномасштабного вторжения – 256 510 бойцов так называемой "второй армии мира".