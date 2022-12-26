Вимога співпрацювати та супровід під автоматом: лікарка про життя в окупованому Херсоні

Ще на початку повномасштабної війни, 2 березня, окупанти захопили Херсон. Українці зустріли їх протестами, однак ті у відповідь почали відкривати вогонь по мирному населенню.

І чим більше часу проходило, тим страшнішим ставала буденність окупованого міста. Про те, що творилося у Херсоні розповіла 24 каналу у межах проєкту СВОЇ лікарка та волонтерка Тамара Куршакова.

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Перші тижні окупації Херсона

Жінка розповіла, що з першого тижня окупації міста всі чекали, що ось-ось Херсон звільнять, й попри невідомість, яку ніс кожен день, виходили на протести. Спершу не знали, що з цим робити й самі загарбники. Однак пройшло небагато часу, як вони почали знімати українську символіку та стріляти в людей.

Через свавілля росіян до лікарень стало потрапляти все більше людей, зникали ліки з аптек. Однак самі окупанти попри свою "сміливість" близько двох місяців не наважувалися потикатися до місцевих лікарів. А на початку травня прийшли, проте не лише за лікуванням.

Росіяни почали приходити на початку травня, але не так лікуватися, як вимагати, щоб ми працювали на них. Приїжджали періодично своїми машинами, заходили з автоматами, залякували. Вони говорили більше з керівництвом, нас не чіпали,

– розповіла Тамара.

Метод залякувань та підкупу

Під дулами автоматів росіяни "просили" йти на співпрацю з ними. Однак намагалися вони заходити й з іншого боку.

Пропонували 10 тисяч рублів одразу тим, хто надасть свої паспорти, всі дані. Далі, якщо з ними укладали угоду, то обіцяли виплачувати гроші. Наш департамент перейшов на бік окупантів, вони посадили свою людину й вимагали, щоб лікарі чергували на площі, де росіяни роздавали гуманітарку,

– розповіла жінка.

Ба більше, згідно з ультиматумом окупантів кожен медик з кожної лікарні повинен був чергувати у місці роздачі гуманітарки місцевим на великій площі без дерев. Вимагали цього, адже через великі температури люди, які стояли у чергах, втрачали свідомість.

За словами колег Тамари, при цьому за ними постійно наглядали і навіть у туалет супроводжували зі зброєю. Звісно, й надавати медичну допомогу доводилося під дулами автоматів.

Що відбувається у Херсоні сьогодні