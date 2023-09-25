Що відбувається в голові президента Ірану і де в цьому логіка

Для мене більш-менш зрозумілий ідеологічний мотив російської влади ведення війни проти України. Нормальним людям це важко зрозуміти, але просто треба прийняти одну конспірологічну теорію.

Росіяни вже забули тезу про "братні народи"

Вона полягає у тезі про те, що розпад СРСР був "спецоперацією Заходу", і тепер Захід, мовляв, так само хоче здійснити з Росією. Це і є виправданням дій росіян.

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Цікавий момент. Антизахідні погляди, якими так лякали росіяни, не знайшли повного підтвердження навіть зараз, коли Росія стала країною-ізгоєм. У протилежному випадку ми б не докладали стільки зусиль в переконанні союзників у тому, що Росія має зникнути

Росіяни сконструювали собі будівлю і думають, що це і є весь світ. Саме тому нормальна людина не може пояснити алогічність дій та заяв росіян. Бо вони живуть у своєму світі, у своїх фантазіях, у своїй бульбашці, зі своїми страхами. Для них вони зрозумілі, бо вони в це вірять і не хочуть виходити на поверхню. Для нас – не зрозумілі, бо не відповідають реальності.

Вони вірять в нацистів в Україні, бо їм про це кричали з телебачень, фільмів, газет, книжок. Це тривало так довго, що вже забулися часи, коли їм розповідали про "братній народ". Ми, своєю чергою, озираємося навкруги і не бачимо ніяких нацистів.

"Ви йо**уті?", – щиро питаємо ми росіян. "Ні, ви нічого не розумієте", – відповідають вони.

Іран може віддалитися від Росії

Але у мене з'явився новий "фаворит" – Іран. Я не дуже знаюсь на внутрішніх процесах в країні, на їх пропаганді. Але щось з логікою там теж не клеїться.

Днями у готелі UN Plaza на Манхеттені відбулося цікаве. Один з гостей лідерів країн, які почали прибувати на високий тиждень Генеральної Асамблеї ООН, а саме президент Ірану Ебрагім Раїсі, здивував присутніх і, мабуть, свій персонал. Він сказав журналістам, що вони можуть процитувати його висловлювання, що суперечить умовам запрошення на захід. Раїсі сказав журналістам, що "прагне пояснити" і надати "відповіді на давні питання", додавши, що хоче, щоб його відповіді "розповсюдили серед аудиторії та колег" журналістів.

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Серед багатьох тем, які він обговорював, починаючи від нещодавнього обміну полоненими США до громадянських заворушень, що виникли в Ісламській Республіці, була позиція Тегерана щодо війни проти України, на яку він:

постачає безпілотники;

надав росіян технології для виробництва "Шахедів".

Раїсі визнав, що ірансько-російські відносини "охоплюють безліч аспектів, від економічної співпраці та розвитку до культурних обмінів і досліджень". Однак "ніякого" військового співробітництва в контексті війни проти України, мовляв, немає. Він запевняв журналістів, що жодних документів, які б підтверджували звинувачення в тому, що Іран надав Росії безпілотники, немає.

"Ми проти війни в Україні, і крапка", – заявив Раїсі і запропонував допомогти в припиненні конфлікту.

"Ми неодноразово заявляли, що готові виступити посередником, щоб добитися припинення бойових дій між Росією та Україною", – цитує президента Ірану Newsweek.

Що відбувається в голові лідера країни, чиї безпілотники чи не щодня летять по українських містах, а він при цьому говорить що їх немає – х*р його зна. Оптимісти можуть побачити в цьому перший крок згортання військового співробітництва Ірану та Росії, а також зближення позиції з США (хоча публічно Раїсі їх пісочить).

Але якщо іранці такі борці за мир, то припинить поставки "Шахедів" та відкличте технології. І крапка.