Шмигаль провів переговори з послами ЄС, США та Великої Британії: про що говорили

26 травня 2021 , 16:52
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Джерело:

Кабінет Міністрів України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з головами дипломатичних представництв Євросоюзу, США та Великої Британії перебіг реформ в Україні. Зокрема мовилось й про реформи, необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ.

Також Денис Шмигаль згадав й про те, що попередньо Рада проголосувала за проєкти закону про недостовірне декларування статків та Вищу раду правосуддя.

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Шмигаль обговорив з послами реформи в Україні 

На офіційній зустрічі були:

  • голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас,
  • тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,
  • тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс,
  • перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко,
  • міністр юстиції Денис Малюська,
  • міністр фінансів Сергій Марченко,
  • міністр енергетики Герман Галущенко.

Прем'єр-міністр заявив, що Кабмін спільно з ОП та Радою послідовно працюють над вдосконаленням українського законодавства для реалізації реформ.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання,
– заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що важливо тримати зв'язок з партнерами у питанні реалізації реформ. Зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії.

Шмигаль згадав, що попередньо Рада проголосувала за проєкти законів про: 

Також говорили й про реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив, що впровадження ринку газу в Україні – незворотнє.

Зверніть увагу! На початку травня Денис Шмигаль розповів, що ключовими питаннями для отримання траншу МВФ залишались: боротьба з корупцією, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Вища рада правосуддя.
Автор: Діана Квасневська