Шмыгаль провел переговоры с послами ЕС, США и Великобритании: о чем говорили

26 мая 2021 , 16:57
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Источник:

Кабинет Министров Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главами дипломатических представительств Евросоюза, США и Великобритании ход реформ в Украине. В частности говорилось и о реформах, необходимых для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ.

Также Денис Шмыгаль вспомнил и о том, что предварительно Рада проголосовала за проекты закона о недостоверном декларировании состояния и о Высшем совете правосудия.

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Шмыгаль обсудил с послами реформы в Украине

На официальной встрече были:

  • глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас,
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин,
  • временный поверенный в делах Великобритании в Украине Николас Гаррокс,
  • первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко,
  • министр юстиции Денис Малюська,
  • министр финансов Сергей Марченко,
  • министр энергетики Герман Галущенко.

Премьер-министр заявил, что Кабмин совместно с ОП и Радой последовательно работают над совершенствованием украинского законодательства для реализации реформ.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, необходимые для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ. Сейчас идет подготовка изменений ко второму чтению,
– заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что важно поддерживать связь с партнерами в вопросе реализации реформ. В частности антикоррупционной, судебной, корпоративной, введение рынка газа и электроэнергии.

Шмыгаль вспомнил, что предварительно Рада проголосовала за проекты законов о:

Также говорили и о реформе корпоративного управления и работе рынка газа. Шмыгаль заверил, что внедрение рынка газа в Украине – необратимое.

Обратите внимание! В начале мая Денис Шмыгаль рассказал, что ключевыми вопросами для получения транша МВФ оставались: борьба с коррупцией, Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Высший совет правосудия.
Автор: Діана Квасневська