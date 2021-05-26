Також Денис Шмигаль згадав й про те, що попередньо Рада проголосувала за проєкти закону про недостовірне декларування статків та Вищу раду правосуддя.
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Шмигаль обговорив з послами реформи в Україні
На офіційній зустрічі були:
- голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас,
- тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,
- тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс,
- перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко,
- міністр юстиції Денис Малюська,
- міністр фінансів Сергій Марченко,
- міністр енергетики Герман Галущенко.
Прем'єр-міністр заявив, що Кабмін спільно з ОП та Радою послідовно працюють над вдосконаленням українського законодавства для реалізації реформ.
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання,
– заявив Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що важливо тримати зв'язок з партнерами у питанні реалізації реформ. Зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії.
Шмигаль згадав, що попередньо Рада проголосувала за проєкти законів про:
- відповідальність за недостовірне декларування статків,
- діяльність Вищої ради правосуддя.
Також говорили й про реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив, що впровадження ринку газу в Україні – незворотнє.