Також Денис Шмигаль згадав й про те, що попередньо Рада проголосувала за проєкти закону про недостовірне декларування статків та Вищу раду правосуддя.

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Шмигаль обговорив з послами реформи в Україні

На офіційній зустрічі були:

голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас,

тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,

тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс,

перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко,

міністр юстиції Денис Малюська,

міністр фінансів Сергій Марченко,

міністр енергетики Герман Галущенко.

Прем'єр-міністр заявив, що Кабмін спільно з ОП та Радою послідовно працюють над вдосконаленням українського законодавства для реалізації реформ.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що важливо тримати зв'язок з партнерами у питанні реалізації реформ. Зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії.

Шмигаль згадав, що попередньо Рада проголосувала за проєкти законів про:

Також говорили й про реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив, що впровадження ринку газу в Україні – незворотнє.