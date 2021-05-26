Також Денис Шмигаль згадав й про те, що попередньо Рада проголосувала за проєкти закону про недостовірне декларування статків та Вищу раду правосуддя.

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Шмигаль обговорив з послами реформи в Україні 

На офіційній зустрічі були:

  • голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас,
  • тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін,
  • тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс,
  • перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко,
  • міністр юстиції Денис Малюська,
  • міністр фінансів Сергій Марченко,
  • міністр енергетики Герман Галущенко.

Прем'єр-міністр заявив, що Кабмін спільно з ОП та Радою послідовно працюють над вдосконаленням українського законодавства для реалізації реформ.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання,
– заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що важливо тримати зв'язок з партнерами у питанні реалізації реформ. Зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії.

Шмигаль згадав, що попередньо Рада проголосувала за проєкти законів про: 

Також говорили й про реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив, що впровадження ринку газу в Україні – незворотнє.