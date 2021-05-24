Таку думку озвучив посол ЄС в Україні Матті Маасікас під час виступу на форумі "Україна 30. Земля". Він підкреслив, що ринок землі – це важливе досягнення України.

Важливо США закликають Україну забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи

Маасікас заявив, що США, Світовий банк та інші міжнародні партнери України бачать 5 ключових дій, які важливо реалізувати до 1 липня.

В українському алгоритмі це допоможе створити сучасну систему та надати фермерам потрібні знаряддя та інтелектуальний інструментарій,

– сказав європейський дипломат.

Що передбачають ці 5 кроків

Ухвалення трьох профільних постанов Кабінету Міністрів та розробку програмного забезпечення для їх імплементації, зокрема автоматичну перевірку встановленого обмеження на володіння більш ніж 100 гектарами землі. Проведення в Україні комплексної програми комунікації, що дозволить власникам і користувачам дізнатися про власні права та про можливості, що відкриваються завдяки земельній реформі. Розвиток системи громадського моніторингу продажу землі та всіх операцій, що пов'язані з нею. Такі заходи мають створити умови для юридичної підтримки та захисту власників та підвищити довіру до цих процесів широкої громадськості. Налагодження чіткого антикорупційного аудиту державного геокадастру. Такий аудит є дуже важливим, щоб запобігати зловживанням. Забезпечити для фермерів ефективний доступ до кредитного ринку, створити стимули для того, щоб сільськогосподарські виробники могли скористатися такими можливостями.

Маасікас наголосив, що земельна реформа зробить різноманітнішим сільськогосподарське виробництво, захистить власників земель, у також дасть змогу вкладати кошти в Україну.

Підписання закону про дерегуляцію і керування землею президентом Володимиром Зеленським, як і застосування електронних аукціонів, дасть змогу для розвитку місцевих громад, особливо на селі,

– пояснив він.

До теми Зеленський підписав ключовий закон земельної реформи

Дипломат визнав, що земельна реформа в Україні має потужний емоційний ефект, враховуючи традиційний глибинний зв'язок українського народу із власною землею. він також нагадав, що наразі всі країни ЄС мають розвинутий та функціональний ринок землі, з відкритими даними та цифровим кадастром.

Ринок землі в Україні: головне

Тривалий час в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує заборону. А 18 травня парламентарі підтримали останній законопроєкт земельної реформи.

Тепер з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади та держава.



Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу