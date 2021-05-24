Квін на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в Києві заявила, що додаткові підзаконні акти потрібно ухвалити, аби забезпечити антикорупційні гарантії.

Читайте також У Мінагрополітики анонсували санкції РНБО щодо "земельних махінаторів"

Ринок землі: Квін відзначила досягнення України

За словами Квін, у час наближення дня відкриття ринку сільськогосподарських земель, важливим є тривале лідерство всіх учасників, зокрема міжнародної спільноти.

Тимчасова повірена у справах США в Україні зазначила, що ухвалення закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель у 2020 році було важливим кроком до ухвалення ринкових принципів, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють.

Ми вітаємо відданість президента цій важливій реформі та з нетерпінням очікуємо побачити її досягнення після багатьох років тупикової ситуації,

– додала Квін.

Забезпечення антикорупційних гарантій земельної реформи

Вона позитивно відзначила ухвалення Верховною Радою протягом останніх тижнів 2 законів, які є важливими для імплементації земельної реформи. Однак додала, що для забезпечення успіху земельної реформи необхідно зробити більше.

Потрібно ухвалити законопроєкт, що створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів. Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі,

– пояснила Квін.

Необхідність інформаційної кампанії

Вона також звернула увагу на те, що, на жаль, багато українців скептично налаштовані щодо того, що земельна реформа забезпечить для них переваги.

"Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права та як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілої, точної інформації", – зазначила тимчасово повірена у справах США.

Вона запевнила, що США, разом із Євросоюзом та партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка відповідатиме інтересам усіх українців.

Зверніть увагу Мораторій призвів до крадіжки сільгоспземель територією майже у 2 Крими, – Зеленський

Зверніть увагу! 24 травня Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Документ регулює передачу земель "на місця" громадам.