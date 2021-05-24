Про майбутні санкції на "земельних махінаторів" розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Земля".

Читайте також Земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, — посли G7

РНБО може ввести санкції щодо "земельних махінаторів"

По земельних махінаторах, по тих людях, які зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, через санкційний механізм РНБО, через відповідну підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо дані для того, щоб до таких людей були застосовані санкції,

– зазначив Лещенко.

За його словами, процеси несправедливого використання, вилучення і перепродажу земель планують зупинити.

Міністр додав, що суспільство потребує відповіді на запитання, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша – не отримала. "Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування щодо суб'єктів, які скористались правом безоплатної приватизації", – пояснив Лещенко.

Він також наголосив, що частину земель отримали у незаконний спосіб. Наразі, додав міністр, влада "відпрацьовує тих посадовців і громадян, які зловживали цим правом", вони нестимуть юридичну відповідальність.

Незаконне присвоєння землі: що відомо