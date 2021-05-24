О предстоящих санкциях на "земельных махинаторов" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Земля".

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СНБО может ввести санкции в отношении "земельных махинаторов"

Касательно земельных махинаторов, касательно тех людей, которые злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим данные для того, чтобы к таким людям были применены санкции,

– отметил Лещенко.

По его словам, процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель планируют остановить.

Министр добавил, что общество требует ответа на вопрос, почему часть украинцев получила право на приватизацию, а другая – не получила. "Мы видим эту философию из-за режима специального налогообложения в отношении субъектов, которые воспользовались правом бесплатной приватизации", – пояснил Лещенко.

Он также отметил, что часть земель получили незаконным образом. Сейчас, добавил министр, власть "отрабатывает тех должностных лиц и граждан, которые злоупотребляли этим правом", они будут нести юридическую ответственность.

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