Также Денис Шмыгаль вспомнил и о том, что предварительно Рада проголосовала за проекты закона о недостоверном декларировании состояния и о Высшем совете правосудия.
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Шмыгаль обсудил с послами реформы в Украине
На официальной встрече были:
- глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас,
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин,
- временный поверенный в делах Великобритании в Украине Николас Гаррокс,
- первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко,
- министр юстиции Денис Малюська,
- министр финансов Сергей Марченко,
- министр энергетики Герман Галущенко.
Премьер-министр заявил, что Кабмин совместно с ОП и Радой последовательно работают над совершенствованием украинского законодательства для реализации реформ.
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, необходимые для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ. Сейчас идет подготовка изменений ко второму чтению,
– заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что важно поддерживать связь с партнерами в вопросе реализации реформ. В частности антикоррупционной, судебной, корпоративной, введение рынка газа и электроэнергии.
Шмыгаль вспомнил, что предварительно Рада проголосовала за проекты законов о:
- ответственности за недостоверное декларирование состояния,
- деятельности Высшего совета правосудия.
Также говорили и о реформе корпоративного управления и работе рынка газа. Шмыгаль заверил, что внедрение рынка газа в Украине – необратимое.