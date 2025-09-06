Міноборони обговорило з профільними комітетами законопроєкти, що викликали суспільний резонанс. Норму про посилення покарання для військових заберуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначимо, що ідеться про скандальний законопроєкт №13452.

Яку заяву зробили у Міноборони?

Міноборони поспілкувалося з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту №13452.

Вони підтримали позицію про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору, наприклад, самовільне залишення військової частини або місця служби.

Законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права,

– наголосили у відомстві.

Крім вищезгаданого, зазначають, що міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Володимиром Зеленським законопроєкту "Про Військового омбудсмана".

Що цьому передувало?