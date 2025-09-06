У Шмигаля та в Раді вирішили не посилювати покарання для військових
- Міноборони України та профільні комітети вирішили виключити з законопроєкту №13452 положення про посилення покарання для військових.
- Вони також досягли домовленості про підтримку законопроєкту "Про Військового омбудсмана", поданого Володимиром Зеленським.
Міноборони обговорило з профільними комітетами законопроєкти, що викликали суспільний резонанс. Норму про посилення покарання для військових заберуть.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначимо, що ідеться про скандальний законопроєкт №13452.
Яку заяву зробили у Міноборони?
Міноборони поспілкувалося з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту №13452.
Вони підтримали позицію про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору, наприклад, самовільне залишення військової частини або місця служби.
Законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права,
– наголосили у відомстві.
Крім вищезгаданого, зазначають, що міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Володимиром Зеленським законопроєкту "Про Військового омбудсмана".
Що цьому передувало?
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №13260 про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору, тобто за адміністративні й кримінальні правопорушення.
Згідно з ним та законопроєктом №13452, пропонували посили покарання військових за самовільне залишення частини. Розглядали присуджувати безальтернативне позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Вже ввечері 5 вересня у Києві та Львові пройшли протести. Люди вимагали більше захисту прав військових, зокрема закон про військового омбудсмена, встановлення чітких термінів служби й відсутність репресій.