Навіщо Шольц зібрався говорити з Путіним

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Шольц збирається поговорити з Путіним перед зустріччю лідерів країн G20 у Бразилії. Наразі нема інформації, чи погодилися у Кремлі на таку розмову. Але якщо вона відбудеться, то це стане першим контактом канцлера з російським президентом з грудня 2022 року.

Путіну байдуже на попередження західних лідерів

Востаннє канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляв з російським президентом Владіміром Путіним за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Також востаннє з очільником Кремля у 2022 році розмовляли й інші західні лідери. Американський президент Джо Байден говорив з Путіним напередодні повномасштабного вторгнення. Невдовзі після початку великої війни на контакт з Путіним виходив і президент Франції Еммануель Макрон.

Їхні зусилля, як і зусилля інших лідерів, які намагалися виступати посередниками і переконати Путіна припинити війну проти України, виявилися марними.

Путін і зараз сповнений рішучості продовжувати багаторічну війну на виснаження, сподіваючись, що він доб'ється капітуляції України і не тільки не залишить за собою контроль над її окупованими територіями, але і зможе приєднати до себе нові регіони України.

І це попри той факт, що з 2022 року лінія фронту істотно не змінилася і не можна говорити про якісь серйозні російські територіальні здобутки. Ба більше, українські війська перебувають на території Курської області Росії, що, втім, явно не вплинуло на політичні плани російського президента.

Про що можуть говорити Путін та Шольц

Розмова Шольца з Путіним може бути спробою повернути Росію до реалістичного переговорного процесу. Принаймні зрозуміти, наскільки Путін готовий до спроби завершення російсько-української війни. Хоча, зрозуміло, що великих сподівань на це нема ні в кого. Російська позиція з 2022 року виглядає непохитною – війна має завершитися на таких принизливих для України умовах, які за планом Кремля, мають викликати дестабілізацію в Україні та полегшити Москві окупацію нових українських земель.

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Разом з цим Шольц може говорити з Путіним про те, що західні лідери не збираються відмовлятися від підтримки України у найближчому майбутньому. Однак навряд чи Путін буде звертати увагу на ці попередження канцлера Німеччини, принаймні до президентських виборів у США.

Саме з цими виборами Путін пов'язує свої сподівання на хаотизацію політики США і на те, що Вашингтон буде виключений з серйозної гри на пострадянському просторі.

Єдине, що може змінити ця розмова

Також важливим моментом є факт нещодавньої зустрічі Шольца з Володимиром Зеленським. Це була незвичайна зустріч, бо вона відбувалася сам на сам – навіть без перекладачів. Таким чином політики могли обмінятися досить відвертими думками про те, що у найближчі місяці й роки війни буде відбуватися на фронті, якої допомоги Україна може очікувати від партнерів для виживання, і якими будуть реальні вимоги України до Росії, якщо навіть теоретично відбудуться перемовини між Москвою та Києвом.

Однак остання заява МЗС України може переконати нас в тому, що українська позиція не зазнала змін, які б могли передбачати перемовини на умовах, які були б цікаві для Путіна. У МЗС підкреслили, що під час сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не обговорював з партнерами питання територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки у разі закінчення війни.

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У Києві ще раз підкреслили, що українсько-російська війна з погляду України може завершитися лише справедливим миром. Тобто відновленням українських кордонів у їхніх міжнародно визнаних параметрах. Якщо згадати, що для Росії ці кордони вже взагалі не існують, бо вона записала до своєї конституції Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області і Крим, – це означає, що про жодні перемовини між Москвою і Києвом до зміни цих позицій Кремлем і мови не буде.

Це ставить під великий знак питання справжній сенс розмови між Шольцом і Путіним. Залишається лише дочекатися цього контакту, якщо він взагалі відбудеться. Можливо, тільки тоді ми зрозуміємо про що реально Шольц хотів говорити з Путіним у ситуації, якщо нема ніяких політичних підстав вважати, що перемовини між Києвом та Москвою відбудуться найближчими місяцями.

Що може змінити телефонна розмова Путіна і Шольца, окрім повернення Путіна у діалоги з західними лідерами, – відповісти поки що дуже важко.