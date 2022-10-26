Шольц описав Україну майбутнього: політолог пояснив, чому це так важливо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, розхвалив нашу державу та зауважив, що бачить дуже успішним наше післявоєнне європейське майбутнє.

Європа налаштована позитивно

Це означає, що Україна має підстави сподіватися на поступальну та системну підтримку. Про це 24 каналу розказав політолог Андрій Вігірінський.

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Як він зауважив, особливо важливо те, що це озвучуються саме представними європейських країн, адже ми інтегруємося в Союз, у якому розташовані континентально. І ланцюги постачання товарів чи ланцюги інтеграції в енергетичні системи, про які зокрема і говорив Шольц, насамперед відбувається з тими країнами, з якими ми межуємо географічно і маємо фізичні кордони.

Саме тому, коли Німеччина говорить про те, що вони готові бачити Україну частиною ринку товарів, частиною ринку робочої сили, частиною енергетичного ринку Європейського Союзу, це є хорошим знаком для України. І звичайно ж ми сподіваємося, що мова йде про співпрацю саме на паритетних умовах рівного члена з відповідними рівними можливостями та доступами як до фінансування, так і до технологій.

Які галузі варто розвивати Україні

Вігірінський наголосив, що окрім очевидних галузей, про які говорив Шольц та на яких зазвичай акцентують в контексті України, наша держава може запропонувати й розширений перелік.

За його словами, Україна має важливу географічно-логістичну місію, тож портова інфраструктура обов'язково працюватиме на нашу користь. Також можна говорити і про авіахаб, який буде з'єднувати Україну з країнами, наприклад, Близького Сходу.

Крім того, варто говорити і про металургію, хоч зараз ця сфера та експорт металургійної продукції і перебуває у стагнації. Політолог підкреслив, що це – питання, на якому зав’язана чимала кількість українських робітників, тож важливо працювати над постачанням продукції, відновленням заводів та підприємств за новітніми технологіями, які не будуть обкладатися ввізними митами, пов'язаними з вуглецевим слідом.

Також Україна повинна висувати пропозиції. Наприклад, якщо ми є країною з великим аграрним потенціалом, зокрема і в частині переробки, то нам просто необхідна власна хімічна промисловість. Для цього потрібно нарощувати видобуток газу та мати компанії, які будуть інтенсивно видобувати природні ресурси не лише на експорт їх як сировини, а й на переробку в межах країни, аби забезпечувати потреби власного агропромислового комплексу.

Розвиток ВПК – пріоритет для України

Політолог додав, що раніше український прем'єр-міністр на одній з європейських зустрічей зазначав про те, що Україна має перспективу у військово-промисловому комплексі. Адже він і справді надзвичайно важливий для країни, яка хоче бути гарантом своєї безпеки. А саме так звучать пріоритети України – щоб у випадку загрози, атаки чи нападу ми мали можливість в першу чергу самостійно його відбити.

Для нас військово-промисловий комплекс є одним із пріоритетів на декілька десятиліть,

– констатував Вігірінський.

Він додав, що під час війни територія України є фактично полігоном для випробувань різних видів озброєння і їх застосування, зокрема і новітніх озброєнь, які виробляє і український ВПК. Відтак, можна говорити про те, що деякі ракетні установки, виробництво яких блокувалося в довоєнний період, продемонстрували свою ефективність. Зокрема мова йде про таку систему як "Грім".

Утім, її виробництво в достатніх кількостях потребує щонайменше формування можливості ведення власної політики щодо системи ракетних озброєнь середньої і великої дальності. А ці можливості були обмежені в минулому.

Попереду багато роботи

Підсумовуючи, Вігірінський наголосив, що вже є оптимістичний настрій діалогу. Водночас треба розуміти, що Україні доведеться відстоювати свої позиції. Наприклад, ще в довоєнний період Україна неодноразово обговорювала з Єврокомісією в питання деревини, тобто не лише експорту, а й організації виробництва на нашій території. Подібних діалогів на нас чекає ще дуже багато.

Робота значна, вона дійсно потребує кращих розумів не лише в питаннях проєктування міст чи архітектури щодо відбудови тих чи інших населених пунктів, а й зокрема в плануванні стратегічної картини повоєнної економіки України,

– підкреслив політолог.

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