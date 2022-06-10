Шольц закликав Сербію долучитись до санкцій проти Росії і пояснив, коли їх можуть зняти
Джерело:Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 10 червня прибув з візитом до Белграду, де зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Очільник німецького уряду закликав сербських політиків відмовитись від "російського курсу" й долучитись до санкцій проти Росії.
Шольц зауважив, що зняття ЄС економічних санкцій з країни-агресорки не відбудеться одразу після припинення воєнних дій в Україні. Це, за його словами, буде можливим лише тоді, коли настане "повна нормалізація ситуації".
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Шольц закликав Сербію також ввести санкції проти Росії
На брифінгу за результатами зустрічі лідерів двох країн 10 червня у Белграді першим слово взяв президент Сербії Александар Вучич.
Заява Вучича
Він розповів, що обговорював з канцлером Німеччини загальну політичну ситуацію в Європі та світі, а також зауважив, що Шольц відкрито й наполегливо просив його приєднатися до санкцій проти Росії.
Разом з тим Вучич заявив, що лідер німецького уряду запропонував Сербії допомогу в енергетичній сфері та гірничодобувній промисловості. За його словами, цього року Сербія та Німеччина вже значно посилили свою економічну співпрацю, й ФРН наразі є фактично їхнім найбільшим союзником.
Заява Шольца
Олаф Шольц, своє чергою, підтвердив слова Вучича. Разом з тим він зауважив, що Сербія продовжує підтримувати "тісні стосунки" з Москвою, й при цьому веде дискусії щодо свого вступу в Євросоюз.
Очільник німецького уряду підкреслив, що сербським політикам й народу слід "внести корективи до свого проросійського курсу". Шольц додав, що держави, які прагнуть долучитися до Європейського Союзу, повинні передусім приєднатися до антиросійських санкцій.
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Візит німецького канцлера у Косово
Додамо, що напередодні поїздки у Белград, Шольц відвідав столицю сусідньої й ворогуючої із Сербією країни Косово – Приштину. Він закликав лідерів обох країни дійти консенсусу й врегулювати багаторічний конфлікт політичним шляхом.
Це, за словами німецького канцлера, принесло б стабільність у регіон й дозволило б дискутувати про подальшу перспективу обидвох країн стосовно євроінтеграції.Довідка. Косово – частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН. Виникла унаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями. Держава є потенційним кандидатом на вступ в ЄС, який ще не подавав заявки на членство.
До слова, Шольц тоді додав, що коли є дві країни, які не визнають одна одну (Сербія і Косово) – жодна з них не може претендувати на те, щоб стати членом ЄС.
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