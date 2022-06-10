Шольц закликав Сербію долучитись до санкцій проти Росії і пояснив, коли їх можуть зняти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 10 червня прибув з візитом до Белграду, де зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Очільник німецького уряду закликав сербських політиків відмовитись від "російського курсу" й долучитись до санкцій проти Росії.

Шольц зауважив, що зняття ЄС економічних санкцій з країни-агресорки не відбудеться одразу після припинення воєнних дій в Україні. Це, за його словами, буде можливим лише тоді, коли настане "повна нормалізація ситуації".

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Шольц закликав Сербію також ввести санкції проти Росії

На брифінгу за результатами зустрічі лідерів двох країн 10 червня у Белграді першим слово взяв президент Сербії Александар Вучич.

Заява Вучича

Він розповів, що обговорював з канцлером Німеччини загальну політичну ситуацію в Європі та світі, а також зауважив, що Шольц відкрито й наполегливо просив його приєднатися до санкцій проти Росії.

Разом з тим Вучич заявив, що лідер німецького уряду запропонував Сербії допомогу в енергетичній сфері та гірничодобувній промисловості. За його словами, цього року Сербія та Німеччина вже значно посилили свою економічну співпрацю, й ФРН наразі є фактично їхнім найбільшим союзником.

Заява Шольца

Олаф Шольц, своє чергою, підтвердив слова Вучича. Разом з тим він зауважив, що Сербія продовжує підтримувати "тісні стосунки" з Москвою, й при цьому веде дискусії щодо свого вступу в Євросоюз.

Очільник німецького уряду підкреслив, що сербським політикам й народу слід "внести корективи до свого проросійського курсу". Шольц додав, що держави, які прагнуть долучитися до Європейського Союзу, повинні передусім приєднатися до антиросійських санкцій.

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Візит німецького канцлера у Косово

Додамо, що напередодні поїздки у Белград, Шольц відвідав столицю сусідньої й ворогуючої із Сербією країни Косово – Приштину. Він закликав лідерів обох країни дійти консенсусу й врегулювати багаторічний конфлікт політичним шляхом.

Це, за словами німецького канцлера, принесло б стабільність у регіон й дозволило б дискутувати про подальшу перспективу обидвох країн стосовно євроінтеграції.

Косово – частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН. Виникла унаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями. Держава є потенційним кандидатом на вступ в ЄС, який ще не подавав заявки на членство.

До слова, Шольц тоді додав, що коли є дві країни, які не визнають одна одну (Сербія і Косово) – жодна з них не може претендувати на те, щоб стати членом ЄС.

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