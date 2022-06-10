Росія отримала від Німеччини майже 6 мільярдів євро
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, який опублікував відповідну статистику. Повідомляється, що у січні – квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт із Росії майже на 60%.
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Відповідно до даних, які опублікував український посол у Берліні, Росія отримала від Німеччини майже 6 мільярдів євро.
Це божевілля. Попри російську агресивну війну Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% у січні-квітні 2022 року і перевела до Москви ще майже 6 мільярдів євро,
– написав Мельник у твітері.
При цьому, за словами українського дипломата, торгівля між Україною та Німеччиною впала на 11%.
Німеччина збільшила товарообіг з Росією / Фото з твітера Мельника
Позиція Німеччини щодо війни Росії з Україною
- Попри те, що Німеччини підтримала ембарго на російські нафту й вугілля, ФРН неодноразово піддавалася критиці з боку українських та європейських політиків.
- Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що деякий німецький бізнес попри російську агресію хоче вести торгівлю з Росією та купувати дешевий газ і нафту. За його словами, частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною.
- Слова Дуди підтверджує те, що 38 німецьких підприємств продовжують бізнес у Росії. Відповідні дані станом на травень 2022 року надала дослідницька група US-Eliteuni Єльського університету.
- Німеччина була скептиком щодо членства Україна в НАТО та Європейському Союзі. Однак на початку травня Україна отримала позитивний сигнал з Берліна. Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок підтримала вступ України до Євросоюзу.
- "Натягнутим питанням" у відносинах України та Німеччини є військова допомога. Київ неодноразово жалівся, що у Німеччині затягуються військову допомогу. Зокрема, з Берліна кепкував посол Мельник.
- Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відкинула звинувачення України та заявила, що робота з важким озброєнням вимагає більше підготовки.
- Та проти заяви Ламбрехт свідчить факт із затягуванням постачання в Україну сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку обіцяв канцлер Олаф Шольц.
- За даними ЗМІ, поставку обіцяних Шольцом ППО можуть відкласти аж до листопада – грудня.
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