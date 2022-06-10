Росія отримала від Німеччини майже 6 мільярдів євро

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, який опублікував відповідну статистику. Повідомляється, що у січні – квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт із Росії майже на 60%.

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Відповідно до даних, які опублікував український посол у Берліні, Росія отримала від Німеччини майже 6 мільярдів євро.

Це божевілля. Попри російську агресивну війну Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% у січні-квітні 2022 року і перевела до Москви ще майже 6 мільярдів євро,

– написав Мельник у твітері.

При цьому, за словами українського дипломата, торгівля між Україною та Німеччиною впала на 11%.



Німеччина збільшила товарообіг з Росією / Фото з твітера Мельника

Позиція Німеччини щодо війни Росії з Україною

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