Настало 1 вересня: школярі та студенти повертаються до навчання. Цей час з ностальгією згадують ті, хто вже давно здобув освіту. Ведучий Олександр Педан з нагоди Дня знань розповів про перший дзвоник, що запам'ятався йому найбільше.

Телеведучий та громадський діяч ексклюзивно для Show 24 розповів, що його шкільні спогади не такі позитивні. Адже він пішов до школи у 6 років, хоч ще не був до цього готовий.

До слова YAKTAK поділився найяскравішим спогадом зі школи: "Цілий початок історії"

Найбільше мені запам'ятався перший шкільний дзвоник, тому що я взагалі не зрозумів, що це було. Чому мене одягнули в той коричневий костюм і прив'язали якусь незрозумілу червону хустинку? (сміється) Мені було шість років, коли я пішов до школи,

– поділився Олександр Педан.

Шоумен пригадав, що був ще малим, хотів гратися в садочку та спати в обід. Однак через те, що він був третьою дитиною в сім'ї, а батькам треба було працювати, його віддали до школи раніше.

"Тому початок навчання став для мене доволі великим стресом. Я не розумів, навіщо ходжу до школи, що від мене вимагають, навіщо мені читання, математика та інші предмети", – зазначив ведучий.



Олександр Педан на першому дзвонику / Фото пресслужби

Олександр Педан та його дружила врахували ці спогади та досвід, коли віддавали до школи доньку та сина. Їм дали можливість ще побути дітьми.

"Та й нині початкова школа зовсім інша. Зараз діти легше інтегруються в шкільну програму, бо вони там більше граються, ніж вчаться. І я вважаю це правильним", – підкреслив шоумен.

Що відомо про дітей Олександра Педана?