Внаслідок російського ракетного удару в Кривому Розі загинув 22-річний танцюрист
- У Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару загинув 22-річний танцюрист Володимир Піменов.
- Ракета була запущена з окупованого Криму, пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждало ще п'ятеро людей.
У Кривому Розі внаслідок російського ракетного обстрілу загинув Володимир Піменов. Юнак захоплювався українськими народними танцями.
За день до початку повномасштабного вторгнення він брав участь у зйомках концерту "Дизель шоу" в столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака у масовці. Водночас тепер йому назавжди 22. Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМАТ імені Сержа Лифаря.
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Так, за повідомленням місцевої влади, російський ракетний удар стався пізно ввечері 22 лютого. Після вибуху, близько 23-ї години, хлопця доставили до лікарні з важкими травмами кінцівок, у стані клінічної смерті. Попри зусилля медиків, врятувати життя Володимира не вдалося – він помер на операційному столі.
Життя тільки починалося… Важко словами загоїти болючу рану. Стан невимовного болю і глибоке почуття горя в душі кожного з нас. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Висловлюємо співчуття близьким і рідним,
– зазначили в коледжі хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря", випускником якої був Піменов.
Володимир Піменов / Фото з фейсбуку КМАТ імені Сержа Лифаря
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
- За даними моніторингових служб, балістична ракета була запущена з території окупованого Криму.
- Внаслідок атаки, за словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, включаючи житлові будинки, храм, соціальний заклад, підприємство та АЗС. Також пошкоджено кілька легкових автомобілів.
- У результаті обстрілу постраждало ще п'ятеро людей – чотири жінки та один чоловік. Троє постраждалих залишаються в лікарні, серед них – 30-річна жінка у важкому стані.