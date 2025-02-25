Внаслідок російського ракетного удару в Кривому Розі загинув 22-річний танцюрист

У Кривому Розі внаслідок російського ракетного обстрілу загинув Володимир Піменов. Юнак захоплювався українськими народними танцями.

За день до початку повномасштабного вторгнення він брав участь у зйомках концерту "Дизель шоу" в столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака у масовці. Водночас тепер йому назавжди 22. Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМАТ імені Сержа Лифаря.

Важливо "Руками могли залізти в штани": студенти театральних вишів шокували історіями про домагання

Так, за повідомленням місцевої влади, російський ракетний удар стався пізно ввечері 22 лютого. Після вибуху, близько 23-ї години, хлопця доставили до лікарні з важкими травмами кінцівок, у стані клінічної смерті. Попри зусилля медиків, врятувати життя Володимира не вдалося – він помер на операційному столі.

Життя тільки починалося… Важко словами загоїти болючу рану. Стан невимовного болю і глибоке почуття горя в душі кожного з нас. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Висловлюємо співчуття близьким і рідним,

– зазначили в коледжі хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря", випускником якої був Піменов.



Володимир Піменов / Фото з фейсбуку КМАТ імені Сержа Лифаря

Що відомо про обстріл Кривого Рогу