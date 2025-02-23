На жаль, також збільшилася кількість потерпілих. Деталі про наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг розповість 24 Канал з посиланням на дописи пресслужби ДСНС та глави Дніпропетровської ОВА.

Дивіться також У Кривому Розі пролунали вибухи, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури

Наслідки атаки на Кривий Ріг

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 23 лютого надав уточнену інформацію щодо наслідків вчорашньої ворожої атаки на Кривий Ріг.

Кількість постраждалих збільшилась до 5. Він вказав, що поранення зазнали чотири жінки та чоловік. Наразі в лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток перебуває у тяжкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок,

– повідомив вранці глава ОВА.

В ДСНС вказали, що внаслідок нічного російського удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів, яку ліквідували рятувальники.

Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізували до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу / Фото ДСНС, очільника Дніпропетровської ОВА