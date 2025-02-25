За день до начала полномасштабного вторжения он участвовал в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака в массовке. В то же время теперь ему навсегда 22. Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМАТ имени Сержа Лифаря.

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Так, по сообщению местных властей, российский ракетный удар произошел поздно вечером 22 февраля. После взрыва, около 23 часов, парня доставили в больницу с тяжелыми травмами конечностей, в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь Владимира не удалось – он умер на операционном столе.

Жизнь только начиналась... Трудно словами заживить болезненную рану. Состояние неописуемой боли и глубокое чувство горя в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнования близким и родным,

– отметили в колледже хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имени Сержа Лифаря", выпускником которой был Пименов.



Владимир Пименов / Фото из фейсбука КМАТ имени Сержа Лифаря

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