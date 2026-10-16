29-річна донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію: як вона зараз виглядає

Донька покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, Марія-Барбара, розповіла, як почувається після нещодавньої пластичної операції та з якими труднощами зіткнулася під час відновлення.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Як виявилося, два тижні тому дівчина перенесла риносептопластику – операцію, яка поєднує зміну форми носа з виправленням носової перегородки.

Наразі Барбара все ще відновлюється після хірургічного втручання. За словами дівчини, реабілітація виявилася непростою не лише фізично, а й психологічно. Водночас вона намагалася не відмовлятися від звичної рутини догляду.

Раніше Марія-Барбара розповідала, що після операції щодня їздила до лікаря. Там їй ставили необхідні крапельниці та проводили огляди. А напередодні їй вже зняли шви.

Через мої індивідуальні особливості реабілітація виявилася не найлегшою, але зараз головне – відновитися й дати собі час. Попереду ще тривалий період відновлення,

– зазначила раніше вона.

Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію / Скриншоти з відео

Нагадаємо, Марія-Барбара Кузьменко сама закінчила медичний університет і згодом розпочала власну справу. Влітку донька Кузьми Скрябіна відкрила клініку естетичної косметології та дерматології в центрі Києва.

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