Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Як виявилося, два тижні тому дівчина перенесла риносептопластику – операцію, яка поєднує зміну форми носа з виправленням носової перегородки.
Наразі Барбара все ще відновлюється після хірургічного втручання. За словами дівчини, реабілітація виявилася непростою не лише фізично, а й психологічно. Водночас вона намагалася не відмовлятися від звичної рутини догляду.
Раніше Марія-Барбара розповідала, що після операції щодня їздила до лікаря. Там їй ставили необхідні крапельниці та проводили огляди. А напередодні їй вже зняли шви.
Через мої індивідуальні особливості реабілітація виявилася не найлегшою, але зараз головне – відновитися й дати собі час. Попереду ще тривалий період відновлення,
– зазначила раніше вона.
Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію / Скриншоти з відео
Нагадаємо, Марія-Барбара Кузьменко сама закінчила медичний університет і згодом розпочала власну справу. Влітку донька Кузьми Скрябіна відкрила клініку естетичної косметології та дерматології в центрі Києва.
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