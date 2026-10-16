Она поделилась подробностями на своей странице в инстаграме. Как оказалось, две недели назад девушка перенесла риносептопластику – операцию, сочетающую изменение формы носа с исправлением носовой перегородки.

Сейчас Барбара все еще восстанавливается после хирургического вмешательства. По словам девушки, реабилитация оказалась непростой не только физически, но и психологически. В то же время она старалась не отказываться от привычной рутины ухода за собой.

Ранее Мария-Барбара рассказывала, что после операции ежедневно ездила к врачу. Там ей ставили необходимые капельницы и проводили осмотры. А накануне ей уже сняли швы.

Из-за моих индивидуальных особенностей реабилитация оказалась не самой легкой, но сейчас главное – восстановиться и дать себе время. Впереди еще длительный период восстановления,

– отметила она ранее.

Дочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию / Скриншоты из видео

Напомним, Мария-Барбара Кузьменко сама окончила медицинский университет и впоследствии открыла собственное дело. Летом дочь Кузьмы Скрябина открыла клинику эстетической косметологии и дерматологии в центре Киева.

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