Українські зірки емоційно звернулися до жінок у Міжнародний жіночий день: "Будьте сміливими"

8 березня – це більше, ніж свято квітів та весни. Це день сили, сміливості та боротьби за рівні права, день, який нагадує про те, що жінка заслуговує на власний голос, свободу вибору та можливість реалізувати свій потенціал.

У Міжнародний жіночий день українські зірки, серед яких Маша Єфросиніна, Джамала, alyona alyona та інші, звернулися до жінок із важливим посланням. Що саме вони сказали – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Під час концерту в Києві: учасник гурту NAZVA зворушливо освідчився коханій

Марія Єфросиніна

Телеведуча нагадала, що жінки заслуговують не на часткову рівність, а на повне визнання своїх прав і досягнень.

У восьмого березня сьогодні ювілей! Міжнародному жіночому дню виповнюється 115 років. Це понад століття боротьби за те, щоб голос жінки, нарешті, став рівноправним,

– зазначила знаменитість.

Вона нагадала, що жінки у світі мають лише 64% юридичних прав, що наражає їх на дискримінацію, насильство та обмеження у різних сферах життя. У більшості країн досі не визнається сексуальне насильство без згоди, дівчат можуть змушувати виходити заміж, а закон не гарантує рівну оплату за однакову працю.

Сьогодні ми з вами, моє прекрасне жіноцтво, маємо все, щоб дожити до інших показників. Маємо ресурси, силу, переконання та волю зробити так, щоб наші доньки не чекали ще 115 років! Будьте гучними. Будьте сміливими. Будьте тими жінками, які позбавляють себе та інших від стереотипів, які на нас наліпили. Бо ми варті не 64%, ми варті всього світу. Святкуйте себе. Кожна з вас неймовірна,

– підкреслила Маша Єфросиніна.

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss, зазначила: "Бути жінкою – це найцікавіша пригода в моєму житті! Я вдячна всім великим жінкам минулого за можливість мати власний голос і рівне місце в суспільстві, реалізовувати свій потенціал і таланти, висловлювати себе та обирати власний шлях".

Alyona Alyona

Реперка підкреслила, що українські жінки щодня доводять свою силу: вони воюють на фронті, рятують життя як медикині, волонтерять, працюють у найрізноманітніших сферах, підтримують економіку та виховують дітей. 8 березня співачка використала, щоб підтримати збір на закупівлю дронів-бомберів Heavy Shot для бригади "Рубіж" та забезпечення мобільних груп ППО 37-ї ОБрМП, де служать посестри руху VETERANKA.

Якщо хочете привітати жінок, будь ласка, зробіть донат на збір. Підтримайте та скажіть, як цінуєте. Не тільки за красу і ніжність, а за силу, єдність та сміливість,

– написала alyona alyona.

Долучитись до збору можна за посиланням.

Катерина Усик, дружина відомого боксера, закликала жінок поважати себе. "Жінки – лише ви головні герої свого життя", – написала вона в інстаграмі. А українська співачка Lida Lee нагадала: "Обери любити себе не тільки сьогодні, а й завжди… Бо ти маєш право і на це".

Джамала, переможниця Євробачення-2016, пригадала, що 8 березня 2023 року стала амбасадоркою EQUAL від Spotify на білбордах на Times Square, та опинилась в одному плейлисті з Alicia Keys, Miley Cyrus, Billie Eilish та іншими світовими зірками. Українська співака закликала підтримувати жінок у музиці, а кожній дівчині побажала не боятися бути собою.

Звідки походить міжнародний жіночий день?

BBC пояснило, що міжнародний жіночий день виник як символ боротьби жінок за права голосу, освіту, працю на рівних умовах і безпеку.

Історія свята сягає початку 20 століття: у 1908 році в Нью-Йорку 15 тисяч жінок вийшли на демонстрацію за скорочення робочого дня, підвищення зарплати та право голосу.

У наступному році Американська соціалістична партія оголосила про запровадження Національного дня жінок.

У 1910 році німецька активістка Клара Цеткін запропонувала зробити цей день міжнародним, а вже у 1911 році його вперше відзначили в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії.

Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала його у 1977 році.

Зверніть увагу! Наша редакція напередодні спростувала найпоширеніші міфи про 8 березня.