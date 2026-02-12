Злягла з високою температурою, – Ада Роговцева стривожила проблемами зі здоров'ям

Українська акторка Ада Роговцева зізналась про погіршення свого стану здоров'я. Зірка розповіла, як для неї минула ця зима.

Ада Роговцева поділилась думками на своїй сторінці в соцмережах. За словами акторки, ця пора року видалась для неї довгою і складною не тільки через вимкнення світла.

До слова У співачки Даші Майорової виявили пухлину: "Буде операція"

Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою,

– стривожила Роговцева.

Актриса додала, що їй прикро з цього приводу, адже у 5 містах довелось переносити вистави. Але зараз вона вже одужує.

Додамо, раніше про проблеми зі здоров'ям зізналась співачка Надя Дорофєєва. Артистка скасувала два концерти через погіршення свого стану. Про це вона повідомляла в інстаграмі.

Ада Роговцева також висловилась про важливу для неї дату – 11 лютого. Це день народження її сина, Костянтина Степанкова. Чоловік помер у 49 років від раку. У 2026 виповнилось 14 років від смерті Костянтина.

"Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю у твій день свою чергову весну без тебе", – написала акторка.



Ада Роговцева з сином – архівна світлина / Фото з інстаграму Ади Роговцевої

Що відомо про Костянтина Степанкова?