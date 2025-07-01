У 13 роковини смерті: Ада Роговцева щемливо вшанувала пам'ять сина
- Ада Роговцева вшанувала пам'ять сина, поділившись архівною світлиною з ним на 13 роковини його смерті.
- Костянтин Степанков-молодший був режисером та працював у екологічній сфері, помер від раку у 49 років.
Українська акторка Ада Роговцева поділилась архівною світлиною з сином. Костянтин Степанков–молодший пішов з життя у 2012 році.
У 13 роковини смерті сина акторка опублікувала архівне фото. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ади Роговцевої.
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Акторка поділилась світлиною, на якій зберігся зворушливий сімейний момент. Ада Миколаївна притулилась до сина, а він лагідно тримав її за плечі.
1-го липня 2012 року день смерті мого сина,
– написала Ада Роговцева.
Ада Роговцева з сином / Фото з інстаграму Ади Роговцевої
Що відомо про сина Ади Роговцевої
Костянтин Степанков народився у 1962 році. Він був первістком Ади Роговцевої та її чоловіка Костянтина. Зі шкільних років хлопець проявляв цікавість до мистецтва, тому пішов стопами батьків.
Костянтин навчався у Київському інституті театрального мистецтва Карпенка-Карого. Після здобуття освіти працював режисером. Зокрема, поставив бенефісну виставу "Благо-дарю" на сцені театру імені Лесі Українки.
Окрім кіносфери, Костянтин Степанков працював у Міжнародній академії екології. Він був залучений до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Син Ади Роговцевої помер у 49 років від раку. Хворобу виявили надто пізно. Костянтина поховали поруч з батьком.