Серед найпопулярніших в українських чартах: посмертний трек ADAM захоплює мережу
- 13 лютого вийшов посмертний трек гурту ADAM "Сильно-сильно", який очолив чарт ютубу та зайняв 4 місце у топ-100 Apple Music Україна.
- Трек створили Михайло Клименко та Олександра Норова у 2025 році, а музичне відео на пісню зняв Артем Григорян, використовуючи архівні кадри закоханих.
13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, вийшов посмертний трек гурт ADAM "Сильно-сильно". Пісню, яка є їхньої особистою історією, написали Михайло Клименко та його дружина Олександра Норова.
Прем'єра треку відбулась лише кілька днів тому, проте він вже очолив український чарт ютубу. Також композиція потрапила у топ-100 Apple Music Україна, розташувавшись на 4 місці.
Топ-5 пісень у чарті ютубу
- ADAM – "Сильно-сильно"
- Макс Барських – "Закохай"
- Uran Yopa – "Пляшка Фраголіно"
- Chico & Qatoshi – "Селяві"
- mikeeysmind , Chill77 & Unjaps – Papaoutai (Afro Soul)
Топ-5 Apple Music Україна
- DREVO – "Енкарапіста"
- Альона Омаргалієва – "Не п'яна – закохана"
- Макс Барських – "Не складається"
- ADAM – "Сильно-сильно"
- nuor garsas – Ozon
Михайло Клименко та Олександра Норова створили трек "Сильно-сильно" у травні 2025 року у домашній студії. Композиція вже звучала наживо на концертах гурту ADAM, тож слухачі з нетерпінням чекали на прем'єру. Однак дружина Клименка випустила її вже після смерті чоловіка.
Ця пісня – про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній – правда з нашого життя,
– розповіла Норова.
На ютубі також вийшов кліп на пісню "Сильно-сильно", який створив режисер Артем Григорян – друг Михайла та Олександри. У відео зібрані кадри з особистого архіву закоханих.
ADAM – "Сильно-сильно": дивіться відео онлайн
Коли і як помер Михайло Клименко?
Нагадаємо, що Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року. Йому було лише 38 років. Перед тим музикант захворів на туберкульозний менінгіт, чоловік кілька днів перебував у комі.
З фронтменом гурту ADAM попрощалися 9 грудня у Києві. Церемонія відбулась в Національній філармонії України. Провести Михайла в останню путь прийшли його рідні, друзі та колеги.
Клименка поховали у селі Луб'янка, що на Київщині.