Серед найпопулярніших в українських чартах: посмертний трек ADAM захоплює мережу

13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, вийшов посмертний трек гурт ADAM "Сильно-сильно". Пісню, яка є їхньої особистою історією, написали Михайло Клименко та його дружина Олександра Норова.

Прем'єра треку відбулась лише кілька днів тому, проте він вже очолив український чарт ютубу. Також композиція потрапила у топ-100 Apple Music Україна, розташувавшись на 4 місці.

Не пропустіть Харчишин у ролі моржа: гурт "Друга Ріка" здивував рімейком на легендарну пісню "Вже не сам"

Топ-5 пісень у чарті ютубу

ADAM – "Сильно-сильно"

Макс Барських – "Закохай"

Uran Yopa – "Пляшка Фраголіно"

Chico & Qatoshi – "Селяві"

mikeeysmind , Chill77 & Unjaps – Papaoutai (Afro Soul)

Найпопулярніші пісні у чарті ютубу / Скриншот з ютубу

Топ-5 Apple Music Україна

DREVO – "Енкарапіста"

Альона Омаргалієва – "Не п'яна – закохана"

Макс Барських – "Не складається"

ADAM – "Сильно-сильно"

nuor garsas – Ozon

Найпопулярніші пісні в Apple Music Україна / Скриншот з чарту

Михайло Клименко та Олександра Норова створили трек "Сильно-сильно" у травні 2025 року у домашній студії. Композиція вже звучала наживо на концертах гурту ADAM, тож слухачі з нетерпінням чекали на прем'єру. Однак дружина Клименка випустила її вже після смерті чоловіка.

Ця пісня – про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній – правда з нашого життя,

– розповіла Норова.

На ютубі також вийшов кліп на пісню "Сильно-сильно", який створив режисер Артем Григорян – друг Михайла та Олександри. У відео зібрані кадри з особистого архіву закоханих.

ADAM – "Сильно-сильно": дивіться відео онлайн

Коли і як помер Михайло Клименко?