Сьогодні твій день, – Ахтем Сеітаблаєв показав архівні фото з покійною мамою

Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв показав архівні фото з покійною мамою. Сьогодні, 24 квітня, в Субіє Налбандової день народження – їй могло б виповнитися 88 років.

Сеітаблаєв присвятив мамі зворушливий допис на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Моя друга мама, – Віталій Козловський вперше показав рідну сестру

На першому чорно-білому фото юний Ахтем Сеітаблаєв сидить поруч з мамою, одягнений в білу сорочку і темні штани. Субіє Налбандова тоді ще була зовсім молодою.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою / Фото з інстаграму режисера

На другій світлині режисер та його мама позують на фоні моря, ймовірно, в Криму.

Мамо, сьогодні твій день. Сумую, пам'ятаю, відчуваю, люблю,

– написав Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв та його мама / Фото з інстаграму режисера

Нагадаємо, що мама Ахтема Сеітаблаєва померла 29 липня 2021 року в окупованому Росією Криму у 83-річному віці. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Субіє Налбандова народилася 24 квітня 1938 року в Криму. У 1994 році її сім'ю депортувала радянська влада. До 1955 року їх утримували на спецпоселенні в Марійській АРСР.

Того ж року сім'я переїхала до Таджикистану, а у 1990 році повернулася до Криму. Субіє почала викладати вокал і сценічну мову у Кримському училищі культури.

Налбандова працювала в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", де створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу, яку мала назву "Мерабан'из, балалар".

Хто з зірок недавно втратив рідну людину?