Милий тигр на сцені Євробачення-2026: Акілас із Греції запалив зал енергійним шоу

У Відні стартував довгоочікуваний гранд-фінал Євробачення-2026. Під номером 6 на сцену вийшов 27-річний представник Греції Акілас.

Він представив енергійну пісню Ferto та яскравий, динамічний виступ. Детальніше про номер – далі в матеріалі 24 Каналу.

Композиція Ferto (у перекладі – "Дай-но сюди") поєднує сучасний поп із грецькими етнічними мотивами. У тексті йдеться про великі амбіції, прагнення до успіху, розкішного життя та бажання забезпечити свою родину. На сцені артист з'явився в незвичному костюмі, який нагадував тигра. Його виступ виглядав як подорож у стилі відеогри. Спочатку він ніби проходить "рівні", потім грає на уявному контрабасі, їде на самокаті по подіуму та проходить через кімнати, розташовані навпроти одна одної. У фіналі номера Акілас емоційно звернувся до матері.

Дивись, мамо, те, чого нам не вистачало раніше. Я відчуваю, що зможу. Забезпечити нас, ми більше не будемо бідувати. Подивись на мене, мамо. Я купую, щоб заповнити порожнечу. І тобі я теж багато чого куплю. Будинки, автомобілі та котеджі. Звичайно, якщо виграю. Загалом, ви зрозуміли, так що,

– проспівав він.

Відео артиста вже опублікували на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Що відомо про Акіласа?

Майбутній артист народився 11 лютого 1999 року. Свій шлях він почав у музичній школі міста Серрес, де вивчав вокал, композицію та музичну теорію. Згодом проходив театральні майстерні в Салоніках, а пізніше переїхав до Афін, щоб розвивати музичну кар'єру. Там він став відомим завдяки вірусним каверам у тіктоці, привернувши увагу не лише слухачів, а й представників музичної індустрії. Відтоді Акілас зарекомендував себе як яскравий артист, формуючи мультикультурне сучасне звучання з грецькою ідентичністю. Одним з його найвідоміших треків є пісня Atelié, яка вийшла у 2024 році. Цікаво, що впродовж двох років Акілас співав на круїзних лайнерах.