Зірка "Кіллхаусу" Денис Капустін відверто розповів про службу на фронті та як вона його змінила

Український актор і режисер Денис Капустін після зйомок у воєнному фільмі "Кіллхаус" пішов добровольцем до ЗСУ. Зараз військовослужбовець нищить ворога на посаді оператора важких бомберів.

Про власне рішення змінити знімальний майданчик на службу в Силах оборони та роботу на передовій Денис Капустін щиро розповів в інтерв'ю NV.

Цікаво, що у стрічці "Кіллхаус" він якраз грав командира ударних БпЛА. Готуючись до ролі, актор учився поводитися зі зброєю та керувати FPV-безпілотниками. Щойно робота над фільмом закінчилася – Денис пішов до війська.

Це був єдиний гідний вчинок, який мені лишався. Як я не дивився на якісь інші можливості – шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома – варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей.

– пояснив свій вибір захисник.

Денис Капустін / Фото з інстаграм-сторінки kapustinden_

Важливу роль відіграли й події в його близькому оточенні. Друг актора Нікон Федотов зник безвісти під час війни, а колега та боєць «Азову» Олексій Самойленко загинув на фронті.

Зараз Денис працює з важкими бомберами: допомагає виявляти та уражати ворожі позиції, а також доставляє необхідне забезпечення піхотинцям на передовій. Військовий каже, що триматися в найважчі моменти найбільше допомагають побратими.

Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Бо не тільки я, я теж чув від інших хлопців цю фразу: напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися і не тусили. Ну, дійсно, там люди з різних міст, верств, просто з різних тусовок. А тут ми об'єднані певними обставинами,

– поділився боєць.

Служба помітно вплинула на характер та сприйняття життя актора. Денис зізнався, що став частіше лаятися, більше цінувати буденні речі та переосмислив стосунки з рідними людьми.

З початку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності й любові до них,

– зауважив Капустін.

І додав, що щиро хоче знову творити на театральній сцені та в кіно, але не ціною швидкого звільнення з війська.

До слова, нещодавно Денис Капустін зробив важливий крок і в особистому житті – одружився з відомою українською акторкою.