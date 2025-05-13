Нардепка Піпа каже про погрози після того, як звернулася до СБУ щодо скандальної блогерки Алхім

Народна депутатка Наталія Піпа подала депутатське звернення до СБУ та Національної поліції з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки Анни Алхім. Після цього, за її словами, їй почали надходити дзвінки з погрозами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Наталію Піпу.

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Що відомо про скандальну блогерку Анну Алхім

У вівторок, 13 травня, народна депутатка повідомила, що подала депутатське звернення до Служби безпеки України та Національної поліції через загрозу національної безпеки.

Вона додала, що вимагає розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції.

Піпа згадала "здобутки" блогерки Алхім:

"Путін – красавчік";

танці під російську музику перед портретами загиблих захисників;

зневага до України та всього українського;

поширення наративів російської пропаганди.

Нагадаємо, що Анна Алхім позитивно висловлювалася про Владіміра Путіна у 2020 – 2022 роках. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона почала стверджувати, що ніколи не підтримувала країну-агресора.

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За словами депутатки, після реєстрації звернення їй почали погрожувати.

Щойно депутатське звернення щодо Анни Ахлім було зареєстроване, почалися дзвінки із погрозами. А після публікації допису телефон буквально червоний від дзвінків та повідомлень із невідомих номерів,

– заявила Піпа.

Анна Алхім закотила очі після прохання заспівати українською мовою. Це відбулося на святкуванні, яке її колега Стася Макєєва організувала з нагоди хрещення доньки Мішель та сина Марселя. Її реакція обурила мережу.