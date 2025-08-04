Захищає катів тварин, – Аліна Михайлова розкритикувала Есхакзай за нібито підтримку жорстокості
- Раміну Есхакзай звинувачують у підтримці жорстокості до тварин через її відео, зняте в центрі Dogland, де нібито знущаються з тварин.
- Її коментарі викликали обурення, зокрема з боку керівниці медичної служби "УЛЬФ" Аліни Михайлової, яка звинуватила блогерку у захисті катів тварин.
Останніми днями соцмережі вибухнули обговоренням скандалу навколо кінологічного центру Dogland, де нібито знущаються з тварин. У мережі вже з'явилося багато відео та свідчень, які це підтверджують. Люди вимагають пояснень – зокрема від тих, хто раніше згадував цей центр у своїх блогах.
Так об'єктом звинувачень стала блогерка та телеведуча Раміна Есхакзай. Далі у матеріалі Show 24 зібрав інформацію про те, чому саме її хейтять і як вона відповіла на звинувачення.
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Чому на тлі скандалу з Dogland хейтять Раміну Есхакзай?
Користувачі звернули увагу, що раніше Раміна публікувала у своєму блозі відео з собаками, які проходили підготовку у Dogland. Після появи інформації про жорстокість у центрі, підписники почали масово звертатися до блогерки з проханням прокоментувати ситуацію.
У відповідь Раміна опублікувала допис, де пояснила: вона лише один раз побувала у Dogland, знімала не рекламу, а відео на прохання волонтерки Сніжани Бугрик, а мета її ролика була "допомогти складним собакам знайти дім".
Раміна Есхакзай прокоментувала ситуацію з Dogland: дивіться відео онлайн
Після цього найбільше критики викликали слова Раміни в інстаграм-сторіс, де вона коментувала відео з Dogland.
Те, що я бачу – жорстоко. Але я також знаю іншу сторону медалі, де за певними протоколами для перевиховання складної собаки треба використовувати "мову сили". Інакше не буде результату й агресивну собаку присипляють,
– написала блогерка
Ця фраза спровокувала хвилю обурення. У відповідь люди й, зокрема, керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, написали, що Раміна "свідомо захищає катів тварин". У коментарях до допису Есхакзай почали писати, що "мова сили" – це не виховання, а насильство і така методика може викликати страх, втрату довіри, а іноді – ще більшу агресію. Особливо небезпечно це для тварин, які вже пережили травматичний досвід.
Як Раміна Есхакзай відреагувала на критику?
У наступних сторіс Раміна уточнила, що під "мовою сили" не мала на увазі фізичне насильство, а говорила про "авторитетну присутність" – тобто здатність стати для собаки фігурою, яку та поважає.
Це не про агресію чи насилля. Це про здатність бути авторитетом. Це про те, щоб навчити тварину поважати господаря,
– пояснила вона.
Зауважимо, що напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, як у кінологічному центрі Dogland жорстоко поводилися із собаками.